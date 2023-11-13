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Türkiye ile Yunanistan arasında ''iletişim noktası mekanizması'' kuruluyor

Türkiye ile Yunanistan arasında ''iletişim noktası mekanizması'' kuruluyor
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk ve Yunan heyetleri arasında Ankara'da gerçekleştirilen Güven Artırıcı Önlemler toplantısında iki ülke arasında iletişim noktası mekanizması kurulmasına karar verildiğini duyurdu.

Türk ve Yunan heyetleri arasında Güven Arttırıcı Önlemler (GAÖ) toplantısının yeni turu bugün gerçekleşti.
Ankara’da Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde yapılan ve büyükelçiler ve yüksek rütbeli askerler ile sivil yetkililerden oluşan heyetlerin katıldığı toplantıda, her iki taraf, yetkili makam onayını müteakip önceden mutabık kalınan GAÖ’lerin 2024 yılı boyunca yeniden hayata geçirilmesi ve uygulanması konusunda anlaşmaya vardı.

Olumlu bir havada gerçekleştiği belirtilen toplantıda, her iki taraf ayrıca temasta kalmak ve üzerinde mutabık kalınan GAÖ’lerin uygulanmasını kolaylaştırmak amacıyla bir İletişim Noktası (Point of Contact) Mekanizması kurmaya karar verdi.

Bir sonraki toplantının Yunanistan’ın ev sahipliğinde gerçekleşeceği bildirildi.

Etiketler iletişim türkiye mekanizma
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