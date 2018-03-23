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  3. 23 Mart 2018 19:42

Türkiye sinyalini vermişti... PKK çekiliyor !

Türkiye'nin operasyon sinyali verdiği bölgeden PKK'lı teröristler çekiliyor.

Türkiye sinyalini vermişti... PKK çekiliyor !
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Türkiye'nin operasyon sinyali verdiği bölgedeki PKK'lı teröristlerin çekildiği bildiriliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta başında operasyon sinyali verdiği Irak'ın kuzeyindeki Sincar'dan bir son dakika haberi geldi.

Terör örgütü, Sincar'daki militanlarını çekmeye başladığını açıkladı. Yerel kaynaklar, çekilmenin bu sabah başladığını bildiriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pazartesi günü "Sincar'da ikinci bir Kandil’e müsaade etmeyeceğimizi söyledik. Bir gece ansızın Sincar’a da gireriz" demişti.

Türkiye, ilkbaharda Irak merkezi hükümetiyle Kuzey Irak'ta PKK'ya karşı sınır ötesi operasyona girişeceğini de geçtiğimiz haftalarda duyurmuştu.

Sincar, Musul'un batısında ve Suriye sınırına oldukça yakın bir noktada bulunuyor. Terör örgütü IŞİD'in Ezidilerin yaşadığı bu bölgeden temizlenmesiyle Sincar'a yerleşen PKK'lılar, geçtiğimiz yıllarda zaman zaman Mesut Barzani'ye bağlı peşmergelerle çatışmalara girmişti.

Milliyet

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