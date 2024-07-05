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Türkiye'de KKKA kabusu büyüyor: Hem vaka hem de ölü sayısı artıyor

Türkiye'de KKKA kabusu büyüyor: Hem vaka hem de ölü sayısı artıyor
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Giresun'da, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı şüphesiyle tedavi gören bir kişi daha yaşamını yitirdi. Giresun'da, 2024'te toplam vaka sayısının ise 17 olduğu bildirildi.

Giresun'da Alucra ilçesinde H.G.'ye (48) kene yapıştı. 30 Haziran'da Alucra Devlet Hastanesi'ne başvuran H.G. aynı gün Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 

H.G. müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Öte yandan Giresun'da KKKA hastalığı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi. 

Halen bir kişinin hastanedeki tedavisinin devam ettiği Giresun'da, 2024'te toplam vaka sayısının ise 17 olduğu bildirildi. 

AA

Etiketler KKKA kırım kongo kanamalı ateşi vaka sayısı ölü sayısı
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