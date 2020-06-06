Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 4 bin 669'a yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınına ilişkin yeni verileri paylaştı. Son verilere göre Türkiye'de Covid-19 kaynaklı ölümler 21 artarak 4 bin 669'a yükseldi. Ülkede 878 yeni vaka tespit edilirken bin 922 kişi de iyileşti.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ''Toplam vakaların %80’i iyileşti. Yeni iyileşen hasta sayımız 2.000’e yakın. Pozitif tanı konan hastaların büyük kısmı hastalığı belirtisiz ve evde geçiriyor. 81 ilimizde COVD-19 sebebiyle DÜN YATAN HASTA SAYISI 41. Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur.'' ifadelerini kullandı.