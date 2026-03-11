  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Türkiye'nin dört bir yanı sallanırken Naci Görür'den kritik açıklama

Türkiye'nin dört bir yanı sallanırken Naci Görür'den kritik açıklama: ''Problem olabilir''

Türkiye'nin dört bir yanı sallanırken Naci Görür'den kritik açıklama: ''Problem olabilir''
Güncelleme:

Denizli, Ankara ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler paniğe neden oldu. Depremlerin ardından ünlü Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı. Sarsıntıların yoğunlaştığı bölgelerdeki fay hatlarına işaret eden Görür, "Problem olabilir" diyerek uyardı.

Türkiye'nin farklı noktalarında yaşanan deprem hareketliliği vatandaşları tedirgin etti.

Geçtiğimiz günlerde 5.1'lik depremle sallanan Denizli güne 4.0 büyüklüğünde bir depremle uyandı. 

Denizli’nin ardından bir sarsıntı haberi de Başkent’ten geldi. Ankara'nın Haymana ilçesinde ise 3.9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. 

Son olarak 6 Şubat felaketinin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta deprem oldu. Göksun ilçesinde meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem, kısa süreli paniğe yol açtı.

Denizli, Ankara ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler paniğe neden oldu. Depremlerin ardından ünlü Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı. Sarsıntıların yoğunlaştığı bölgelerdeki fay hatlarına işaret eden Görür, "Problem olabilir" diyerek uyardı.

Naci Görür: ''Problem olabilir''

Sarsıntıların ardından gözler uzmanlara çevrildi. Sosyal medya hesabından bir değerlendirme yapan Prof. Dr. Naci Görür, depremlerin yoğunlaştığı fay hatlarına dikkat çekti. Görür, bu bölgelerdeki fay mekanizmalarının stres biriktirdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bugünlerde depremler fazlalaştı. Yakın zamanda Denizli-Buldan, Huğtaş-Göksun-K. Maraş ve Çimen, Cihanbeyli-Konya’da 4, 0-4,2 ‘lik depremler oldu. Bölgelerin tektonik özelliklerine göre bunlar ya grabenlerde, gerilme bölgelerinde, ya da doğrultu atımlı fay zonlarının yakın bölgelerinde (Eskişehir FZ, DAF FZ) meydana geldiler. Bütün bu yörer faylı. Fayların çoğu levha içi yapılar. Denizli-Buldan Fayı’nın kapasitesi fazla. Konya’daki fay küçük bir parça, Kahramanmaraş'taki fay ise bölge için problem olabilir. Geçmiş olsun."

Haber3.com Haber Merkezi

Bu Haberleri Kaçırma...

Bali'ye yerleştikten sonra kanserle mücadele eden güzel ismin son hali baş döndürdü!
Bali'ye yerleştikten sonra kanserle mücadele eden güzel ismin son hali baş döndürdü!
Metruk binada kan donduran cinayet: Çıplak ve darp edilmiş halce bulundu
Metruk binada kan donduran cinayet: Çıplak ve darp edilmiş halce bulundu
Türkiye'de magazin dünyasının en ünlü çifti İtalya'da aşka geldi
Türkiye'de magazin dünyasının en ünlü çifti İtalya'da aşka geldi
İran’dan Türkiye’ye atılan füzelerin ateşlendiği nokta tespit edildi
İran’dan Türkiye’ye atılan füzelerin ateşlendiği nokta tespit edildi
Pınar Altuğ'un ''müstehcen sahne" sorusuna yanıtı, Yağmur Atacan’ın ise tepkisi olay oldu
Pınar Altuğ'un ''müstehcen sahne" sorusuna yanıtı, Yağmur Atacan’ın ise tepkisi olay oldu
Oruçluyken şehit düşen evladımızın son isteği 10'uncu yılında bir kez daha gerçek oldu
Oruçluyken şehit düşen evladımızın son isteği 10'uncu yılında bir kez daha gerçek oldu
Uzak Şehir’de büyük sürpriz: Cihan’ın yarım kalan aşkı Meryem'i canlandıracak isim belli oldu
Uzak Şehir’de büyük sürpriz: Cihan’ın yarım kalan aşkı Meryem'i canlandıracak isim belli oldu
İnci Taneleri'nin finali sonrası Kubilay Aka'nın yeni adresi belli oldu
İnci Taneleri'nin finali sonrası Kubilay Aka'nın yeni adresi belli oldu
Etiketler naci görür ankara Denizli kahramanmaraş deprem son depremler
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Erdoğan açıkladı; emeklinin zamsız bayram ikramiyeleri ve maaşları erken ödenecek Erdoğan açıkladı; emeklinin zamsız bayram ikramiyeleri ve maaşları erken ödenecek İstanbul'da merakla beklenen TOKİ çekilişi için tarih belli oldu İstanbul'da merakla beklenen TOKİ çekilişi için tarih belli oldu Pınar Altuğ'un ''müstehcen sahne" sorusuna yanıtı, Yağmur Atacan’ın ise tepkisi olay oldu Pınar Altuğ'un ''müstehcen sahne" sorusuna yanıtı, Yağmur Atacan’ın ise tepkisi olay oldu Oruçluyken şehit düşen evladımızın son isteği 10'uncu yılında bir kez daha gerçek oldu Oruçluyken şehit düşen evladımızın son isteği 10'uncu yılında bir kez daha gerçek oldu Erdoğan emekli bayram ikramiyesi için son sözü söyledi Erdoğan emekli bayram ikramiyesi için son sözü söyledi Uzak Şehir’de büyük sürpriz: Cihan’ın yarım kalan aşkı Meryem'i canlandıracak isim belli oldu Uzak Şehir’de büyük sürpriz: Cihan’ın yarım kalan aşkı Meryem'i canlandıracak isim belli oldu SGK Uzmanı Karakaş'tan çok konuşulacak kulis: Her emekliye bayram ikramiyesi ödenmeyecek! SGK Uzmanı Karakaş'tan çok konuşulacak kulis: Her emekliye bayram ikramiyesi ödenmeyecek! Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'ya ''örnek vatandaş'' belgesi! Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'ya ''örnek vatandaş'' belgesi! ''400 bin TL borç alıp, 4 milyon TL olarak ödedim...'' Eski boksörden arkadaşına öldüren yumruk! ''400 bin TL borç alıp, 4 milyon TL olarak ödedim...'' Eski boksörden arkadaşına öldüren yumruk! Yere yığılan vatandaşa kimse yardım etmedi, hayatını kaybetti! Yere yığılan vatandaşa kimse yardım etmedi, hayatını kaybetti!
İran'da savaşın ortasında kalan Türk şoförden acı haber İran'da savaşın ortasında kalan Türk şoförden acı haber Büyük buluşma gerçekleşti: Yaren Leylek, Nazlı'sına kavuştu Büyük buluşma gerçekleşti: Yaren Leylek, Nazlı'sına kavuştu İçişleri Bakanı Çiftçi ''Talimat verdim'' diyerek açıkladı: O cezalar siliniyor! İçişleri Bakanı Çiftçi ''Talimat verdim'' diyerek açıkladı: O cezalar siliniyor! Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu Dondurucu soğuklar ''şimdilik'' geride kaldı; hava sıcaklıkları artıyor! Dondurucu soğuklar ''şimdilik'' geride kaldı; hava sıcaklıkları artıyor! AVM'de korkunç olay! Feci şekilde hayatını kaybetti AVM'de korkunç olay! Feci şekilde hayatını kaybetti İstanbul'da elektrik kesintisi: 20 ilçede binlerce hane etkilenecek İstanbul'da elektrik kesintisi: 20 ilçede binlerce hane etkilenecek Bayram ikramiyesi ve emekli maaşı ödeme tarihleri açıklandı Bayram ikramiyesi ve emekli maaşı ödeme tarihleri açıklandı Karaciğer nakli sonrası hayata tutunan Ufuk Özkan’dan meslektaşlarına sert sözler Karaciğer nakli sonrası hayata tutunan Ufuk Özkan’dan meslektaşlarına sert sözler