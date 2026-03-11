Türkiye'nin dört bir yanı sallanırken Naci Görür'den kritik açıklama: ''Problem olabilir''

Denizli, Ankara ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler paniğe neden oldu. Depremlerin ardından ünlü Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı. Sarsıntıların yoğunlaştığı bölgelerdeki fay hatlarına işaret eden Görür, "Problem olabilir" diyerek uyardı.

Türkiye'nin farklı noktalarında yaşanan deprem hareketliliği vatandaşları tedirgin etti.

Geçtiğimiz günlerde 5.1'lik depremle sallanan Denizli güne 4.0 büyüklüğünde bir depremle uyandı.

Denizli’nin ardından bir sarsıntı haberi de Başkent’ten geldi. Ankara'nın Haymana ilçesinde ise 3.9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Son olarak 6 Şubat felaketinin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta deprem oldu. Göksun ilçesinde meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem, kısa süreli paniğe yol açtı.

Naci Görür: ''Problem olabilir''

Sarsıntıların ardından gözler uzmanlara çevrildi. Sosyal medya hesabından bir değerlendirme yapan Prof. Dr. Naci Görür, depremlerin yoğunlaştığı fay hatlarına dikkat çekti. Görür, bu bölgelerdeki fay mekanizmalarının stres biriktirdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bugünlerde depremler fazlalaştı. Yakın zamanda Denizli-Buldan, Huğtaş-Göksun-K. Maraş ve Çimen, Cihanbeyli-Konya’da 4, 0-4,2 ‘lik depremler oldu. Bölgelerin tektonik özelliklerine göre bunlar ya grabenlerde, gerilme bölgelerinde, ya da doğrultu atımlı fay zonlarının yakın bölgelerinde (Eskişehir FZ, DAF FZ) meydana geldiler. Bütün bu yörer faylı. Fayların çoğu levha içi yapılar. Denizli-Buldan Fayı’nın kapasitesi fazla. Konya’daki fay küçük bir parça, Kahramanmaraş'taki fay ise bölge için problem olabilir. Geçmiş olsun."

Haber3.com Haber Merkezi