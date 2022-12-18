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Türkiye'ye sızmaya çalışan 3 terörist yakalandı

Türkiye'ye sızmaya çalışan 3 terörist yakalandı
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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan terör örgütü mensubu 3 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan hudut kartallarımız, yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize sızmaya çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahısların PKK/PYD/YPG/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi. 

DHA

Etiketler msb milli savunma bakanlığı sınır terörist
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