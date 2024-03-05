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Uçakta ''Ben bu uçakla uçmak istemiyorum'' krizi

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İstanbul - Elazığ seferini yapan AnadoluJet'a ait yolcu uçağı, elektrikli arızası nedeniyle saatlerce havalimanından kalkmayı bekledi. Yaşı küçük yolculardan birinin '''Bu uçakla uçmak istemiyorum'' diyerek yakınlarına sarıldığı anlar kameraya yansıdı

AnadoluJet’in TK718 sefer sayılı İstanbul-Elazığ seferini yapan uçak, dün gece saatlerinde sefer saatinde yolcuları almaya başladı.

Uçağın kalkmasını bekleyen yolcular, seferin bir türlü gerçekleşmemesi nedeni ile kabin görevlilerinden bilgi istedi. Bir süre sonra pilot, uçakta yaşanan elektrik arızasının yaşandığını ve giderilmeye çalışıldığı anonsunu yaptı.

Elektrik arızasının hangi bölümden kaynaklandığını öğrenemeyen yolcular, saatlerce bekleyişlerinin ardından, bindikleri uçağın güvenli olmadığını belirterek bu uçakla uçmak istemedi.

Yaşı küçük yolculardan biri de korku dolu gözlerle ’’Bu uçakla istemiyorum" diyerek yakınlarına sarıldı. Korkup gözyaşları döken çocuğu yakınları ve diğer yolcuların ’’Korkma’’ diyerek sakinleştirmeye çalışması cep telefonu kameralarına yansıdı.

Yolcular, uzun bir bekleyişin ardından başka bir uçağa nakledilerek Elazığ’a sevk edildi.

İHA

Etiketler anadolujet uçağı yolcu uçağı elektrik arızası
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