Ucuz alışveriş tavsiyesi veren Diyanet'ten 45 milyonluk merkez

Elazığ’da yapımı devam Harput Külliyesi için 65 milyon TL harcayan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Denizli’deki yüksek ihtisas merkezinin maliyeti de dudak uçuklattı.

Birgün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre; Kuran kursları inşaatları için yurttaşlardan para talep eden Diyanet’in, “Dini Yüksek İhtisas Merkezi” adıyla Denizli’de inşa edilen eğitim merkezinin maliyeti 40 milyon TL’yi aştı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımlandığı 'Aile' dergisinde yer alan 'Tasarruflu pazar alışverişi nasıl yapılır?' başlıklı yazıda, "Ucuza almak için akşam saatlerini bekleyin" tavsiyesinde bulunulmuştu.

Temeli 2018 yılında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve dönemin Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’nin katıldığı törenle Denizli’de atılan Dini Yüksek İhtisas Merkezi’nin maliyeti, Cumhurbaşkanlığı 2020 Yatırım Programı’na yansıdı. Projesi 2016 yılında çizilen, temeli 2018 yılında atılan, 2021 yılında ise tamamlanması planlanan merkez için bugüne kadar 35 milyon 883 bin TL harcandığı öğrenildi.

TOPLAM ÖDENEK 401 MİLYON TL

Cumhurbaşkanlığı 2020 Yatırım Programı’na göre, Denizli için genel bütçeden toplam 401 milyon 580 bin TL ayrıldı. Aralarında okul ve hastane inşaatları ile kanalizasyon çalışmalarının da yer aldığı birçok yatırım için ayrılan 401,5 milyon TL’nin yüzde 1’lik kısmının ise Diyanet İşleri Başkanlığı’nca yaptırılan eğitim merkezi için kullanılması kararlaştırıldı.

PROJE MALİYETİ 45,6 MİLYON TL

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın, “Dini istismar eden yapıların önüne geçilmesi amacıyla” yapıldığını iddia ettiği Denizli Yüksek İhtisas Merkezi, ilk kez 2016 yılında gündeme alındı. Denizli’de 28 bin metrekarelik alana inşa edilen ihtisas merkezi projesinin maliyeti 45 milyon 657 bin TL olarak açıklandı.

SEKİZ SÜİT ODA

Proje kapsamında 2019 yılında 35 milyon 883 bin TL harcandı. Büyük bölümü tamamlanan proje kapsamında inşa edilen ihtisas merkezinin yedi katlı olacağı bildirildi. Aynı anda 360 kişinin eğitim göreceği 20’şer kişilik 18 derslikten oluşacak merkezde sekiz adet süit oda ve 500 kişilik yemekhane bulunacağı belirtildi. Öte yandan merkezde, Türk hamamı ve spor salonları da yer alacağı ifade edildi.