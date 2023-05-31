Uğur Dündar'dan Aslı Baykal'a çok sert yanıt

Uğur Dündar, Aslı Baykal'ın "Halk TV'nin genel yayın yönetmeni olmaya çalışırken 'değerli Aslı Hanımefendi' diye mesaj atanlar hâlâ kuyruk acısını çıkarmaya çalışıyor" ifadelerine "Babanız bana teklifte bulundu. Ama siz, o televizyona çöktünüz, sonra da sattınız" yanıtını verdi.

Duayen gazeteci Uğur Dündar ile son dönemde AKP'ye yakın açıklamalarıyla gündeme gelen eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal arasında başlayan tartışma sürüyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nu 'diktatör' suçlamasında bulunan ve Aslı Baykal, kendisine "CHP'nin parasıyla kurulan televizyonu kaça sattınız onu açıklayın!" çağrısı yapan Uğur Dündar'a yönelik şu ifadeleri kullandı:

"Halk TV'nin genel yayın yönetmeni olmaya çalışırken 'Değerli Aslı Hanımefendi' diye mesaj atanlar hâlâ kuyruk acısını çıkarmaya çalışıyor. Sen kendi kendine en dürüst gazeteci ödülü vermeye devam et. Başarısız muhalefetin tetikçiliğini yapanlar yüzünden iktidar 25. yılına giriyor."

"BABANIZ ORTAKLIK TEKLİF ETTİ"

Aslı Baykal'ın bu paylaşımını alıntılayarak yanıtlayan Uğur Dündar ise, şunları kaydetti:

"O televizyona tek kuruş almadan 7 yıl süreyle program yaptım. Babanız bana genel yönetmenlik ve televizyona ortaklık teklif etti, CHP'nin olduğu için reddettim. Ama siz, o televizyona çöktünüz, sonra da sattınız. Masalı bırakın da kaça sattığınızı anlatın 'değerli' Aslı Hanım!.."

NE OLMUŞTU?

Aslı Baykal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu "Diktator Kılıçdaroğlu CHP'yi yemeğe devam etme kararı aldı. Vebali buna destek olan herkesin boynuna olacaktır!" sözleriyle hedef almıştı.

Uğur Dündar da, Baykal'a yanıt şu ifadelerle yanıt vermişti:

"Sn. Aslı Baykal, siz bırakın ahkâm kesmeyi de, CHP'nin parasıyla kurulan televizyonu kaça sattınız, onu açıklayın! Ayrıca Türkçe'de 'yemeğe' değil, 'yemeye' yazılır. Siz TV'nin parasını 'yemeye' bakın, CHP'nin geleceğini belirlemeyi CHP'lilere bırakın!!!"