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Ümit Özdağ'dan cuma namazında imama ''Atatürk'' tepkisi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Malazgirt Zaferi konulu cuma hutbesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anılmamasına tepki gösterdi.

Zafer Partisi Genel Başkanı, cuma namazı için gittiği camide , 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Malazgirt Zaferi konulu cuma hutbesini okuyan imama Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmadığı için tepki gösterdi.

 "ATATÜRK'Ü ANMAYACAK MIYIZ"
Sosyal medyadaki videoda Özdağ, "Atatürk'ü anmayacak mıyız, rahmet okumayacak mıyız" ifadelerini kullandı. İmamın ısrarla Atatürk'ü anmaması üzerine Özdağ, "Atatürk'ün ruhuna fatiha" diyerek cemaate çağrıda bulundu.

DİYANET'İ PROTESTO ETMEK İSTEDİ
Daha sonra Özdağ, cuma hutbesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anmayan Diyanet İşleri Bakanlığını, Afyonkarahisar Müftülüğü önünde protesto etmek istedi. Özdağ’ın Müftülük binası önündeki protestosuna polis ekipleri izin vermedi.

ALİ ERBAŞ'A TEPKİ
Basın açıklamasını Müftülük binasının dışında yapan Özdağ şunları söyledi:

“Türk Ordusu’nun Afyon’da Yunan ordusuna karşı büyük taarruzu başlattığı yüzüncü yıl dönümü. Bugün cuma hutbesinde ne Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ne de Sultan Alparslan’ın adı geçmiyor. Metnin içinde bu zaferi kazanan Türk milletinin adı da yok. Bu Diyanet İşleri Başkanı Türk tarihine düşmandır, Türkiye Cumhuriyeti’ne düşmandır. Duyduk ki İngiltere’de Londra’da ev satın almış. Anlaşılan o da yurt dışına kaçmaya çalışıyor. Allah'tan kork. Gerçekten Müslüman olsanız İslam’ın son büyük taarruzunu yöneten Atatürk’ü rahmetle anarsınız. Ama sizi kimse rahmetle anmayacak. Bu ne biçim bir ahlaksızlıktır. Sizin yüzünüzden, sizin bu yobazlığınız yüzünden millet Cuma namazına gitmiyor artık. Son bir senede Anadolu’da 20 senede olmadığı kadar ateizm ve deizm sizin yüzünüzden gelişti. Sen deist yetiştirdin. Allah Atatürk’ün ruhunu şad etsin.”

Etiketler özdağ imam atatürk
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