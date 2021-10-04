Ümraniye’de peş peşe patlamalar: Binanın duvarı çöktü

Ümraniye’de 2 katlı bir iş yerinin üst katında çıkan yangında malzemeler ve piknik tüpünün patlaması paniğe neden oldu.

Yangın, Ümraniye’de Parseller Mahallesi Firüz Sokak üzerinde bulunan 2 katlı bir iş yerinin üst katında saat 21.00 sıralarında meydana geldi.

ALEVLER BİNANIN ÜST KATINI TAMAMEN SARDI

Edinilen bilgiye göre, alt katı marangoz malzemeleri, üst katı kimyasal malzeme deposu olarak kullanılan iş yerinin 2’inci katında yangın çıktı. Alevler yükselerek binanın üst katını tamamen sardı.



BİNANIN DUVARLARI ÇÖKTÜ

Üst katta bulunan kimyasal maddeler ve piknik tüpü patlamalara neden oldu. Patlama sonucu binanın duvarları yıkılırken, binadan dökülen molozlar nedeniyle bir araç zarar gördü. Patlama anı cep telefonunu kamerasına saniye saniye yansırken, vatandaşlar panikle kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Sağlık ekipleri piknik tüpünün patlaması sonucu yaralanan vatandaşı hastaneye kaldırdı.