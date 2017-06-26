Üniversite okumaya diye giden koca sözlendi

Adana’da 3 çocuk annesi Şükran Bezgin, kocasının üniversite okumak için gittiği İstanbul’da sınıf arkadaşı ile sözlenip kendilerini terk ettiğini ileri sürdü.

Adanalı ev hanımı Şükran Bezgin (42) ile özel sektörde işçi olarak çalışan Yılmaz Bezgin (41), 22 sene önce birbirlerini sevip kaçarak evlendi. Çiftin bu evlilikten Zeynep (19), Mustafa (17) ve Elif (14) isimli 3 çocukları oldu. 2015 yılında ise Yılmaz Bezgin, eşine okumak istediğini söyleyip önce Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) daha sonra ise Lisans Yerleştirme Sınavı’na (LYS) girdi. Bezgin, sınav sonucuna göre ise İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nü kazandı ve hem okumak hem de çalışıp ailesine bakmak için İstanbul’a gitti. Bezgin, okuduğu sırada, geçen yıl iddiaya göre sınıf arkadaşı Müge H. Y. (31) ile sevgili oldu.

Sosyal medyadan çiftin paylaştığı fotoğraflar ile durumu öğrenen Şükran Bezgin ise eşini arayıp bu olayı sordu ve ‘Böyle bir şey yok, yalan’ yanıtını aldı. Daha sonra ise Yılmaz Bezgin, iddiaya göre sevgilisi Müge H. Y. ile internet sitesi kurup röportajlar yaparak para kazanmaya başladı ve ikili sözlendi, fotoğraflarını da sosyal medya hesaplarında paylaştı. Bunun üzerine Şükran Bezgin, eşini arayıp tartıştı ve Yılmaz Bezgin de, ‘Senden dini nikahtan boşanıyorum’ dedi ve eşiyle çocuklarına para göndermeyi kesti.

Şükran Bezgin ise ev kirasını ödeyemez hale gelince İŞKUR’un ‘Toplum Yararına Programı' kapsamında Sarıçam ilçesine bağlı Öksüzler Cami’nin Kuran Kursu’nda hizmetli olarak geçtiğimiz nisan ayında 6 aylığına çalışmaya başladı.Bezgin, eylül ayında 6 aylık işin sona ereceğini, kirasını ise nasıl ödeyeceğini bilmediğini söyledi.

'KIZLARIMDAN AYRILMAK İSTEMİYORUM'

Eşinin 2 kızını İstanbul’a çağırdığını fakat kızlarına İstanbul’da eşinin bakamayacağını öne süren anne Bezgin, “Eşim 1 seneden beri bana maddi yönden destek olmuyor. Bu tatilde çocuklarımı İstanbul’a gönderecektim. Çağırdı. Bakacağım diyor ama ben ona güvenmiyorum. Çocuklarıma bakamaz. İstanbul gibi bir yerde iki kız çocuğunu göndermek istemiyorum” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Şükran Bezgin, Müge H.Y.’nin annesinin ilk zamanlar kendisini aradığını ve bu ilişkiyi onaylamadığını fakat zamanla kabullendiğini belirtti.

'ANNEMİN YANINDA DURACAĞIM'

Elif Bezgin ise annesinin yanında kalmak istediğini belirterek, “Babam son 1 yıldan beri ilgisiz. Arayıp sormamaya başladı. Annem zor şartlarda bizi okutmaya çalışıyor” dedi.