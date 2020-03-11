Ünlü e-ticaret sitesindeki makarna ve kolonya fiyatları tepki çekti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiğini açıkladı. Bakan Koca'nın bu açıklamasının ardından ünlü bir e-ticaret sitesinde makarna ve kolonya başta olmak üzere temel ihtiyaç ürünlerindeki fahiş fiyat artışı vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı.

MAKARNA FİYATLARINA YÜZDE 100'ÜN ÜZERİNDE ZAM

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından makarnadaki fiyat artışları dikkat çekti.

Normalde 6 lira olan iki paket makarnanın fiyatının virüs tespit edildikten sonra online alışveriş sitelerinde 14,50 liradan satıldığı görüldü. Ürünün stoklarda tükenmiş olması da dikkat çekti.

Yine marketlerde ortalama 3,5 TL'ye satılan Barilla Fusilli marka makarnanın, online alışveriş sitelerinde 44 TL'den 16,99 TL'ye düşürülmüş gibi gösterilmesi de sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.

KOLONYA FİYATLARI DA ARTTI

Ocak ayı başında 12.50 lira olan 1 litrelik bidondaki kolonyanın fiyatı, mart başında 15.90 TL'ye çıkarken, bugün 'kolonya bitti' şeklindeki abartılı duyurular yüzünden 33 liraya fırladı.

İşte kolonya fiyatları:



Söz konusu durum, dezenfektan fiyatlarında da geçerli. Ocak ayı başında 250 mililitrelik bir dezenfektanın fiyatı 3.50-5.00 lira arasındayken, bugün 15 lira etiketle satanlar var. Yine bir başka markanın 250 mililitrelik dezenfektanı, ocak ayında 8 liraydı. Şubat ayında 7 liraya düşen ürün, bugün 32 lira fiyatla satılıyor.

FAHİŞ FİYAT ARTIŞLARI SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından çeşitli firmaların fahiş fiyata ürün satması vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı. Fahiş fiyatlarla satış yapan firmalara sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyor.

İşte o tepkilerden bazıları:

MASAK İNCELEME BAŞLATTI

Öte yandan, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), koronavirüs salgını nedeniyle temel ihtiyaç maddeleri ve bazı tıbbi ekipmanlarla ilgili olarak haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapan firmalar hakkında inceleme başlattı. Açıklamada, yeni tip koronavirüs (Covid-19) gerekçe gösterilerek bazı gıdalar, temel ihtiyaç maddeleri, hijyen ürünleri ve bazı tıbbi ekipmanlarla ilgili olarak haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapmak suretiyle haksız kazanç elde eden firmalar hakkında başkanlık tarafından re'sen inceleme başlatıldığı belirtildi.

TİCARET BAKANLIĞI DA UYARDI

Ayrıca Ticaret Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, Haksız Fiyat Artışı (HFA) bildirim uygulaması ile vatandaşların bakanlığa şikayette bulunabileceği belirtildi.

MASAK o firmalar hakkında inceleme başlattı

Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs paylaşımı