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  3. 11 Mart 2020 17:32

Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hızla yayılan koronavirüs hakkında sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs paylaşımı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hızlı yayılan bulaşıcı hastalıklara karşı başarının güçlü tedbir, süratli müdahale, yaygın sağlık altyapısı, güven verici bilgilendirme ile mümkün olduğunu belirterek "Bu 4'üne de sahibiz. Tedbirde birlikteyiz. Mücadeleyi birlikte vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Koca, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, bulaşıcı hastalıklara karşı mücadelede dikkat edilmesi gereken esaslara ilişkin bilgi verdi. Hızlı yayılan bulaşıcı hastalıklara karşı başarıyı 4 şeyin tesis ettiğini ifade eden Koca, şunları kaydetti:

"Güçlü tedbir, süratli müdahale, yaygın sağlık altyapısı, güven verici bilgilendirme. Bu 4'üne de sahibiz. Tedbirde birlikteyiz. Mücadeleyi birlikte vereceğiz. Her önemli olayı size titizlikle bildireceğiz."

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