Ünlü iş insanı Hakan Bahçeci hayatını kaybetti

Hakan Bahçeci 1989 yılında Mersin’de kuruduğu Hakan Gıda şirketini 1996 yılında Dubai’ye taşımıştı. Hakan Bahçeci, Hakan Agro markasıyla 6 kıtada toplam 6 milyon ton ticaret hacmine ulaşmıştı.

32 yıldır tarım ürünleri ticareti ve tedarik zinciri yönetimi alanında aktif rol oynayan Hakan Bahçeci’nin kurucusu olduğu Dubai merkezli Hakan Agro şirketi 24 ülkede ofis veya tesisleri bulunan çok uluslu bir emtia tedarik şirketi olarak faaliyetlerinin sürdürüyor.

Hakan Bahçeci 2011-2015 yılları arasında Dünya Bakliyat Konfederasyonu Başkanlığı, Tahıl ve Yem Ticareti Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, Dünya Gıda Güvenliği Komitesi Üyeliği, International Agri Food Network Başkanlığı ve BM özel Sektör Mekanizması Başkanlığı görevlerini de üstlendi.

Hakan Bahçeci 2011-2017 yılları arasında Dubai Türk İş Konseyi Başkanlığı’nı da yürüttü. 1969 yılında doğan Hakan Bahçeci evli ve 4 çocuk babasıydı.

Hakan Bahçeci’nin naaşı Dubai’deki işlemlerin ardından özel uçakla Türkiye’ye getirilerek 1 Haziran’da Bolu’da düzenlenecek cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanacak.

