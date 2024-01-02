Ünlü yönetmen Sadullah Celen hayatını kaybetti

Yapımcı ve yönetmen Sadullah Celen,, beynindeki pıhtı nedeniyle 64 yaşında hayatını kaybetti.

Yapımcı ve yönetmen Sadullah Celen, 64 yaşında İstanbul'da vefat etti. 'Şehnaz Tango', 'Yedi Numara', 'Sıcak Saatler', 'Elimi Bırakma', 'Güneşin Kızları' ve 'Benim Güzel Ailem' gibi dizilerin yönetmenliğini üstlenen Celen'in ölüm haberi yakınları ve arkadaşları tarafından duyuruldu. Ünlü oyuncu Alp Navruz sosyal medya hesabından acı haberi duyurdu.

Ünlü aktör sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Mekanın cennet olsun hocam" dedi.



"ÇOK GÜZEL YOLCULUĞU BERABER YÜRÜDÜK"

Başarılı oyuncu Tolga Sarıtaş'ta sosyal medya hesabından bir dönem birlikte çalıştığı hocası Sadullah Celen için bir mesaj yayınladı. Oyuncu paylaşımında, "Yıllar önce çok güzel bir yolcuğulu beraber yürüdük. Güzel enerjinin, hiç eksilmeyen güler yüzünün yanı sıra beni serbest bıraktığın, sınırlarımı zorlamamı sağladığın ve cesaret verdiğin için sana çok teşekkür ederim Sadullah Hocam... Işıklar içinde uyu." ifadelerini kullandı.

"GİTTİĞİN YERDE GÜNEŞ OL"

Hande Erçel, yönetmen Celen'in ölüm haberini Bali'de aldı. Celen’in yönetmenliğini yaptığı "Güneşin Kızları" dizisinde rol alan oyuncu Erçel, sosyal medya hesabından ünlü yönetmene “Sadullah hocam, yönetmenim. Güneşin kızı Selin ve ben seni asla unutmayacağız. Gittiğin yerde güneş ol bize hep olduğun gibi’ notunu ve birlikte çekilen fotoğrafıyla veda etti.

SADULLAH CELEN KİMDİR?

Sinema ve dizi filmi yönetmeni, aynı zamanda yapımcı olan Celen, 1 Ocak 1960 tarihinde İzmir'de doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Bölümü mezunu olan Celen, 1985'te Züğürt Ağa filminde yönetmen yardımcılığıyla sinemaya başladı. Süha Arın ile birlikte birçok belgeselde çalışan Celen, 1994 yılından itibaren birçok film ve dizinin yönetmenliğini üstlendi.