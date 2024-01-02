  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Ünlü yönetmen Sadullah Celen hayatını kaybetti

Ünlü yönetmen Sadullah Celen hayatını kaybetti

Ünlü yönetmen Sadullah Celen hayatını kaybetti
Güncelleme:

Yapımcı ve yönetmen Sadullah Celen,, beynindeki pıhtı nedeniyle 64 yaşında hayatını kaybetti.

Yapımcı ve yönetmen Sadullah Celen, 64 yaşında İstanbul'da vefat etti. 'Şehnaz Tango', 'Yedi Numara', 'Sıcak Saatler', 'Elimi Bırakma', 'Güneşin Kızları' ve 'Benim Güzel Ailem' gibi dizilerin yönetmenliğini üstlenen Celen'in ölüm haberi yakınları ve arkadaşları tarafından duyuruldu. Ünlü oyuncu Alp Navruz sosyal medya hesabından acı haberi duyurdu.

Ünlü aktör sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Mekanın cennet olsun hocam" dedi.


"ÇOK GÜZEL YOLCULUĞU BERABER YÜRÜDÜK"

Başarılı oyuncu Tolga Sarıtaş'ta sosyal medya hesabından bir dönem birlikte çalıştığı hocası Sadullah Celen için bir mesaj yayınladı. Oyuncu paylaşımında, "Yıllar önce çok güzel bir yolcuğulu beraber yürüdük. Güzel enerjinin, hiç eksilmeyen güler yüzünün yanı sıra beni serbest bıraktığın, sınırlarımı zorlamamı sağladığın ve cesaret verdiğin için sana çok teşekkür ederim Sadullah Hocam... Işıklar içinde uyu." ifadelerini kullandı.

 "GİTTİĞİN YERDE GÜNEŞ OL"

Hande Erçel, yönetmen Celen'in ölüm haberini Bali'de aldı. Celen’in yönetmenliğini yaptığı "Güneşin Kızları" dizisinde rol alan oyuncu Erçel, sosyal medya hesabından ünlü yönetmene “Sadullah hocam, yönetmenim. Güneşin kızı Selin ve ben seni asla unutmayacağız. Gittiğin yerde güneş ol bize hep olduğun gibi’ notunu ve birlikte çekilen fotoğrafıyla veda etti.

SADULLAH CELEN KİMDİR?

Sinema ve dizi filmi yönetmeni, aynı zamanda yapımcı olan Celen, 1 Ocak 1960 tarihinde İzmir'de doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Bölümü mezunu olan Celen, 1985'te Züğürt Ağa filminde yönetmen yardımcılığıyla sinemaya başladı. Süha Arın ile birlikte birçok belgeselde çalışan Celen, 1994 yılından itibaren birçok film ve dizinin yönetmenliğini üstlendi.

Etiketler Sadullah Celen yönetmen ölüm
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İslam Memiş'ten altını olanlara uyarı! Beklediği seviyeyi açıkladı İslam Memiş'ten altını olanlara uyarı! Beklediği seviyeyi açıkladı Dolar, Euro ve altın yeni yıla rekorla başladı Dolar, Euro ve altın yeni yıla rekorla başladı Erdoğan: ''Türkiye'ye yönelik sinsi bir operasyon, bir sabotaj var'' Erdoğan: ''Türkiye'ye yönelik sinsi bir operasyon, bir sabotaj var'' Milli Piyango'daki Kolombiya iddiası için ilk resmi açıklama Milli Piyango'daki Kolombiya iddiası için ilk resmi açıklama Doğum kilolarından kurtulan Aslı Ünver bikinisiyle kış günü yazı yaşattı Doğum kilolarından kurtulan Aslı Ünver bikinisiyle kış günü yazı yaşattı Şırnak'ta üretiliyor, Avrupa'nın dört bir yanına ihraç ediliyor Şırnak'ta üretiliyor, Avrupa'nın dört bir yanına ihraç ediliyor İsyan ettiren fark: Bahçede 3 TL, markette 45 TL İsyan ettiren fark: Bahçede 3 TL, markette 45 TL Havalimanında kabus! Yolu uçağı alev topuna döndü: 5 ölü Havalimanında kabus! Yolu uçağı alev topuna döndü: 5 ölü 2023 gibi 2024'te de ek MTV mi geliyor ? 2023 gibi 2024'te de ek MTV mi geliyor ? ''Sıfır KM otomobil'' satın alan vatandaş hayatının şokunu yaşadı ''Sıfır KM otomobil'' satın alan vatandaş hayatının şokunu yaşadı