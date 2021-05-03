Vaka sayısında düşüş sürüyor! İşte son 24 saatin korona tablosu

Sağlık Bakanlığı son 24 saatin korona tablosunu açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayılarında düne göre düşüş yaşandı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 3 Mayıs 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte yapılan testler sonucuna göre 3 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla 2 bin 501 kişinin septomlu, 24 bin 733 kişinin semptomsuz olarak koronavirüse yakalandığı belirlendi. Son 24 saatte 347 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.