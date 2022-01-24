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Vali Yerlikaya'dan ''idari izin'' açıklaması

Vali Yerlikaya'dan ''idari izin'' açıklaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Kötü hava koşulları nedeniyle; kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi ve asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur,işçi ve diğer personel 25 Ocak 2022 Salı günü tam gün idari izinli sayılacaklardır." dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından, "Kötü hava koşulları nedeniyle; kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi ve asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur,işçi ve diğer personel 25 Ocak 2022 Salı günü tam gün idari izinli sayılacaklardır." açıklamasında bulundu.

Etiketler idari izin açıklama yerlikaya
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