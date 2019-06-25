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  3. 25 Haziran 2019 17:53

Vatandaşlar Saraçhane'de İmamoğlu'nu bekliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlığına Ekrem İmamoğlu’nun ikinci kez seçilmesini ardından Saraçhane’deki İBB binası önünde toplanan yurttaşlar İmamoğlu’nun bekliyor.

Vatandaşlar Saraçhane'de İmamoğlu'nu bekliyor
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Çok sayıda yurttaş seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından ellerinde bayraklarla ve İmamoğlu posterleriyle İBB binası önünde toplandı. 2 gündür İBB binası önüne gelen yurttaşlar İmamoğlu’nun mazbatasını almasını ve İBB binasına gelmesini bekliyor.

Yurttaşlar arasında farklı illerden gelenler de var. Malatya’dan geldiğini söyleyen Zöhre İzci Esenler’de yaşıyor. İzci ‘İmamoğlu için geldik, canımızı da veririz. Esenler’de oy kullandım. Oradan çıkan oy beni şaşırttı ve çok mutlu etti. Her şey çok güzel olacak’ dedi.

2 gündür İBB binası önünde sabah akşam bekleyen Beyhan Işıl Gülek de ‘İmamoğlu başkanımızı bekliyoruz. Seçim sonuçlarını kutlayacağız. Mutluyuz. Her şey çok güzel olacak’ diye konuştu.

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