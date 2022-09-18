Win Solar ve Egebant’tan iklim değişikliği ile mücadelede dev yatırım

Egebant Şanlıurfa tesisinde yer alan bina çatılarına güneş enerjisi santrali (GES) kurulması konusunda Win Solar ile anlaşmaya vardı.

Değişen iklim şartları ve yenilenebilir enerjinin artan önemi ile Egebant Şanlıurfa’da yer alan tesislerine güneş enerjisi santrali (GES) kurulması konusunda sektörün deneyimli firması Win Solar ile anlaşmaya vardı. Anlaşma kapsamında Egebant Şanlıurfa tesislerinde yer alan bina çatılarına 1.089 kWp gücünde bir güneş enerjisi santrali (GES) kurulması için gerekli izin süreçleri tamamlandı. Kurulacak güneş enerjisi santrali ile yılda 1 milyon 650 bin kWh enerji üretimi gerçekleştirilmesi planlanıyor. Ayrıca bu yenilenebilir enerji yatırımı ile 775 bin 551 kg/yıl karbon salınımının engellenmesi hedefleniyor.

52 yıldır otomotivden beyaz eşyaya, genel endüstriden, inşaata 30’un üzerinde sektörde faaliyet gösteren ve sektörlerinde öncü pek çok firmanın çözüm ortağı olan Egebant, binalarının çatısına kurulacak güneş panelleri ile kendi elektriğini güneşten üretecek. Egebant bu sayede sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji ile küresel iklim değişikliği ile mücadele kapsamında ülkemizin öncü markaları arasındaki yer almayı hedefliyor.

Anlaşma için düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulunan Win Solar Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Burak Günay, “Win Solar olarak, ülkemizin enerji alanında dışa bağımlılığını azaltmak, doğal enerji kaynağımız olan güneş enerjisi kullanımını yaygınlaştırmak hedefi ile yola çıktık. Paydaşlarımızın ve iş ortaklarımızın güneş enerjisi sistemlerine geçiş süreçlerinde sunduğumuz hizmetler ile kazan kazan yaklaşımını benimsedik. Bu kapsamda uzun yıllar enerji sektöründe faaliyet gösteren, uluslararası deneyime sahip kadromuz ile hizmet verdiğimiz marka ve kurumlara katma değer sağlıyoruz. Win Solar olarak, sürdürülebilirlik kriterleri kapsamında da çevre dostu enerji yatırımlarının hayata geçirilmesi ve doğal kaynaklarımızın verimli kullanılarak ekonomiye kazandırılmasına katkıda bulunuyoruz” dedi. Günay ayrıca “Bugün Egebant ile imzaladığımız anlaşma çerçevesinde Egebant Şanlıurfa tesisinin bina çatılarına kurulacak olan güneş enerjisi santrali ile yenilenebilir enerji kaynaklarımızın verimli kullanımı konusunda hem ekonomimize hem de doğaya katkı sağlayacağımız için ayrıca mutluyuz” dedi.

İmza töreninde konuşan Egebant CEO’su İbrahim Hatipoğlu projenin detaylarına ilişkin şu ifadeleri kullandı. “1969 yılında İstanbul’da kurulan Egebant olarak müşterilerimize İstanbul ve Şanlıurfa’da iki fabrikamızda teknolojiyi takip ederek sürdürülebilir çözümler sunuyoruz. Bugün de dünyamızın en önemli sorunlarından olan iklim değişikliği ile mücadele kapsamında yenilenebilir ve temiz enerjiye yatırım yaptık. Win Solar ile yaptığımız anlaşma doğrultusunda, öncelikle Şanlıurfa tesisimizin çatılarına 1.089 kWp gücünde bir güneş enerji santrali kurulması için gerekli izin süreçleri tamamlanmıştır. Projenin 7 Kasım 2022 tarihinde tamamlanmasını öngörüyoruz. Bu yatırım ile Egebant güneş enerjisinden yılda 1 milyon 650 bin kWh enerji üretecek ve 775 bin 551 kg/yıl karbon salınımını engelleyecek.

Win Solar Şirket Profili

30 yılı aşkın işletmecilik tecrübesine sahip ve Türkiye’nin farklı noktalarında yer alan istasyonları ile sektörün önde gelen markalarından Sarper Petrol ve 20 yıldan fazla süredir enerji alanında danışmanlık, proje geliştirme hizmetleri veren Günay ailesi Win Solar çatısı altında buluştu.

İlk otomasyon sistemi kullanımı, ilk kredi kartlı satış, ilk kapalı devre kamera sistemi ve ISO kalite belgesi sahibi ilk akaryakıt firması olan Sarper Petrol, gücünü rüzgâr ve güneş gibi yenilenebilir enerji projeleri geliştiren, yurtiçi ve yurt dışı olmak üzere birçok projeye danışmanlık veren Günay ailesi ile birleştirdi.

1992 kurulan ve Türkiye’nin farklı noktalarında toplam 11 petrol istasyonu ile faaliyet gösteren Sarper Petrol, yönetim ve çevre konularında sürdürülebilirlik yaklaşımıyla İSO kalite belgesi ve akaryakıt istasyonu GES kurulumu gibi süreçler ile sektöründe öncü işlere imza attı.

Günay ailesi 18 MW’ı RES ve 14’ü GES olmak üzere 32 MW kapasiteye sahip yenilenebilir enerji yatırımlarını hayata geçirdi. Ek olarak Günay ailesi başta Çin Halk Cumhuriyeti’ne bağlı enerji şirketi olmak üzere birçok köklü marka ve kuruma danışmanlık hizmeti verdi.

Egebant Şirket Profili

Egebant, 1969 yılında Karaköy’de kurulan Egebant, Sürdürülebilir çözümleri ile müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutup müşterilerinin ve paydaşlarının daimî çözüm ortağı olma misyonuyla, kendini dünya çapında ispatlamış markalar ile uzun yıllardır iş birliği yapmaktadır.

Bu doğrultuda global anlamda güçlü markalar olan 3M, Honeywell, Klingspor, Naxoflex, Dynabrade ve Sicad markalarının ürünlerini Türkiye pazarına sunmaktadır.

Güvenilir, yenilikçi, içten, cesur ve katılımcı temel değerleri doğrultusunda müşterileri ve paydaşları ile güvene dayalı ve uzun süreli ilişkiler oluşturmakta ve onlara özel esnek çözümler geliştirmektedir.

Otomotivden beyaz eşyaya, sektöründe öncü birçok markaya sunduğu hizmetler ile elde ettiği üretim tecrübesini, pazarın ihtiyaçlarını da gözeterek yaptığı yatırımlarla destekleyen Egebant, kendi markaları olan Egebant ve Sander ile ürün çeşitliliğini artırmaya devam etmektedir.

Şekerpınar Kocaeli ve Şanlıurfa üretim tesislerinde 600’den fazla çalışanı, 50’den fazla aktif satış ekibi ve Türkiye’nin birçok noktasındaki bayi ağı ile Egebant, her sektörlere uygun ürün çeşitliliği sunarak başta Avrupa olmak üzere 3 kıtada 30’dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştirmektedir.