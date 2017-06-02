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  3. 02 Haziran 2017 22:03

''Yardım edin'' yazılı not polisi alarma geçirdi

Çorum'da bir apartmandan atıldığı tahmin edilen ''Yardım edin'' yazılı not polisi alarma geçildi.

''Yardım edin'' yazılı not polisi alarma geçirdi
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Çorum’da bir apartmandan atıldığı tahmin edilen ve üzerinde "Yardım edin. 7. kattayım. Beni burada zorla tutuyorlar" yazılı not kağıdı bulunması üzerine polis tarafından arama çalışması yapıldı.

Gazi Caddesi'nde kaldırımda yürüyen bir kişi, üzerinde, "Yardım edin. 7. kattayım. Beni burada zorla tutuyorlar" yazılı not kağıdı buldu.

Durumun 115 Polis İmdat Hattı'na bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İhbarcı vatandaşla görüşen polis, cadde üzerindeki yüksek katlı binalarda inceleme yaptı. Binaların 7. katındaki dairelerde oturanlarla görüşen ekipler, olumsuz bir durumla karşılaşmadı.

Notun bir çocuk tarafından yazılmış olabileceğini tahmin eden ekipler, çalışmalarını tamamladıktan sonra bölgeden ayrıldı.

DHA

polis , yardım edin , not