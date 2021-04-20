Yargıtay, dava ve icra gibi yasal takiplerde tartışma konusu olan tebligat yöntemi için önemli bir karara imza attı.

İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu, kişinin beyan ettiği adrese bildirim yapılmasının ardından, tebligat gerçekleşmezse başka bir bildirim yöntemine gidilmeden, Mernis adresine yapılan bildirimin yeterli olacağı görüşüne vardı.

Alınan karara göre, mahkeme ve icra gibi konularda alacaklı veya muhataplar adres bildirecek, eğer bu adres doğru çıkmazsa, Mernis adresine bildirim yapılması yeterli sayılacak.

BİLDİRİM SÜRESİ UZUYORDU

Uygulamada, önce tarafların bildirdiği adreslere, bu adreste muhatabına ulaşılamazsa, sisteme kayıtlı adresine ikinci bildirim, bu adreste de ulaşılamazsa mavi zarfla Mernis adresine bildirim yapılıyor. Tartışma konusu yapılan bu uygulama, bildirim süresini uzattığı, gibi kişilerin yanlış adres bildirmesi nedeniyle alacak veya davalarda da sorun yaratıyordu.

"2 AŞAMA YETERLİ" KARARI

Kurul, bir dizi yasal düzenleme sonrasında artık 3 aşamalı bir tebligat yönteminin gereksiz olduğu sonucuna vararak, 2 aşamalı, yani önce kişinin bildirdiği adrese, bu adres doğru çıkmazsa, Mernis adresine mavi zarfla tebligatın yeterli olduğunu karara bağladı.

BAZI ÜYELER KARŞI ÇIKTI

NTV'nin haberine göre, kurulun bazı üyeleri karara karşı çıktı.

Kararda, özetle “Muhatabın bilinen son adresine tebligatın iade edilmesi, adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresinin bu adresten farklı olması halinde, adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresine Mernis adresi şerhi verilerek tebligat yapılması yeterlidir” denildi.