''Yasalara aykırı bağış'' iddiaları sonrasında jet düzenleme

Olağanüstü hal süresince AFAD’a yapılacak bağış ve yardımlar için miktar kısıtlaması kaldırıldı. Hayvancılık yapanlara yem yardımı verilmesi kararlaştırıldı.

Yardım kampanyasında milyarlarca liralık bağış yaptıklarını açıklayan bankalar için bankacılık yasasındaki “bağış sınırları” kaldırıldı. Yetiştiricilere büyükbaş hayvanlar için hayvan başına 500 lira, küçükbaş hayvanlar için de hayvan başına 50 lira yem desteği verilecek.

Resmi Gazete’de dün yayımlanan cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yeni bir düzenleme yapılarak bankaların bağış yapabilmelerine yasal olanak sağlandı. Kararname ile deprem sonrası genel hayatı olumsuz etkileyen şartların ortadan kaldırılması ve afetzedelerin gereksinimlerinin karşılanması için OHAL süresince AFAD’a yapılacak bağış ve yardımlarda bankacılık yasasındaki sınırlama uygulanmayacak.

Cumhurbaşkanı kararı ile depremler nedeniyle zarar gören ve afet bölgesi ilan edilen illerde büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricilerine 6 Şubat ile 31 Aralık arasında bir defaya mahsus olmak üzere hayvan başına yem desteği verilecek. Bu destek veri tabanına kayıtlı yetiştiricilere, sisteme kayıtlı hayvan sayılarını aşmamak ve üst sınırı Tarım ve Orman Bakanlığı’nca belirlenmek üzere sağlanacak. Yetiştiricilere bir defaya mahsus olmak üzere büyükbaş (sığır, manda) için 500 TL/baş, küçükbaş (koyun, keçi) için 50 TL/baş destekleme ödemesi yapılacak.