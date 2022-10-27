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Yatılı okulda 25 öğrenci hastanelik oldu

Yatılı okulda 25 öğrenci hastanelik oldu
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Ardahan'da yatılı olarak eğitim gören 25 lise öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Kente merkezindeki Salim Dursunoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde yatılı olarak eğitim gören bazı öğrencilerde dün akşam yemeğinin ardından ishal, kusma ve mide bulantısı gibi şikayetler görülmeye başlandı. Okul yönetiminin ihbarı ile gelen sağlık ekiplerince Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 25 öğrenci, tedavi altına alındı.

Öğrencileri hastanede ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, "Öğrencilerden 15'i tedavilerinin ardından taburcu edildi. Diğerlerinin de genel durumları iyi. Besin zehirlenmesi diye düşünüyoruz. Tahlillerle durumları netleşecek. Birçoğu da psikolojik olarak etkilenmiş. Genel durumları şu an iyi" dedi.

Öğrencilerin akşam yemeğinde tavuk yedikleri bildirilirken, olayla ilgili inceleme sürüyor. 

DHA

Etiketler ardahan yatılı okul gıda zehirlenmesi
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