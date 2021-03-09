Yeni Akit yazarı ''kadın cinayetleri''nin nedenini buldu (!)

AK Parti iktidarına yakınlığıyla bilinen Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü yazısında kadınları hedef aldı. Ali Karahasanoğlu tepki çeken yazısında, "Kadınlar bara-meyhaneye gittikçe, kadın cinayeti artıyor... Son 8 yıllık uygulama, bunu ispatlıyor” ifadelerini kullandı.

Ali Karahasanoğlu, bugün yayımlanan “Barda buluşanlar birbirini öldürüyor, suçu bize yıkıyorlar” başlıklı yazısında kadınları hedef aldı. Yeni Akit yazarı, “Kadınlar bara-meyhaneye gittikçe, kadın cinayeti artıyor... Son 8 yıllık uygulama, bunu ispatlıyor” ifadelerini kullandı.

Karahasanoğlu’nun yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Bir yandan 'bara giden kadın gider. Size ne?' diyor.

Sonra, onun öldürülmesini, 'bıyıklı'lara mal etmeye kalkıyor..

Oysa ölen de bardan çıkmış. Öldüren de bardan çıkmış. Hatta baktığınızda zaman, o bara gidip gelenlerin büyük çoğunluğu da bıyıklı bile değil..

Bunların çözüm tarzı, kadına karşı şiddeti önlemiyor, artırıyor..

Kadınlar bara-meyhaneye gittikçe, kadın cinayeti artıyor..

Son 8 yıllık uygulama, bunu ispatlıyor.

Ama feministler, hatta onları da geçtik, LGBTİ’liler, pervasızca toplumun temel değerlerini sarsmaya devam ediyorlar..."

Hasan Karaalioğlu'nun yazısının tamamı için...