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Yeni normalleşmede bu 2 sektörde yasaklar devam edecek

Yeni normalleşmede bu 2 sektörde yasaklar devam edecek

İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz'da başlayacak kademeli normalleşmenin üçüncü etabına ilişkin genelge yayımladı. Yeni genelgede 2 sektörde ise yasağın devam edeceği belirtildi.

Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, corona virüsüyle ilgili milyonları ilgilendiren kararları açıkladı. 1 Temmuz itibarıyla tam anlamıyla başlayacak olan normale dönüşle ilgili İçişleri Bakanlığı da bir genelge yayımladı.

Genelgeye göre, 1 Temmuz'dan itibaren sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamalarının tümüyle kaldırılacağı belirtildi. Yeni genelgede Nargile salonları ve canlı müzikte kısıtlama devam etti. Genelgede şu ifadelere yer verildi;

NARGİLE SALONLARI

Nargile salonu/kafesi olan işyerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmeye devam edilecek ve konaklama tesisleri de dahil olmak üzere hiçbir işyerinde nargile servisi yapılmayacak.

CANLI MÜZİK

Hali hazırda konaklama tesislerinde saat 22.00'de, diğer yerlerde ise saat 21.00'de sona eren müzik yayınları (canlı icra edilenler de dahil), bu konuda yeni bir karar alınıncaya kadar saat 24.00'e kadar yapılabilecek.

Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kural ve esaslara uymak kaydıyla park, bahçe, kamp alanı, piknik/mesire alanı gibi yerlere dair ilgili genelgelerle getirilen ilave kaldırılacak.

Etiketler canlı müzik nargile yasaklar normalleşme yeni genelge
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