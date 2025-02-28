Yeni Parti hazırlığındaki Teoman Yıldırım temel hedefini güçlü ekonomi güçlü vatandaş güçlü Türkiye olarak ifade etti

Yeni siyasi parti hazırlıkları içerisinde olan iş insanı Teoman YILDIRIM ve ekibi halkın kendi iktidarına kavuşması, kendi iktidarına gelmesi süreci için hızlı ve kararlı bir şekilde çalıştıklarını ifade etti.

YILDIRIM güçülü ekonomi oluştur ki devlet yaşasın yaklaşımının ete kemiğe bürüneceğini. Devlet güçlü ekonomik sistem ile milletin cebini düşünecek ve millet ile buluşacağını ifade etti. Bu ekonomik olarak bir beyaz devrim olacaktır.

Tarih, bir yönüyle, büyük altüst oluşların, büyük hercümerçlerin, büyük yükseliş ve çöküşlerin ve büyük heyecanların tecrübe edildiği bir beşeriyet sahnesidir. Türkiye’de siyasette yeni bir dönemi yaşayacağını güçlü ekonomi modelini inşa edecekleri dile getiren YILDIRIM ‘’güçlü devlet, güçlü ekonomi, güçlü devlet kadroları temel hedefleri olduğunu dile getirdi.

1999 Marmara depremi devlet organlarının nasıl iflas ettiğinin en acı tablosu olarak ortaya çıkmıştı. Bırakın hükümetin kurumlarını, Türk ordusu dahi yara sarmak için bir varlık göstermekten zorluk çektiği bu süreçte beklenen büyük İstanbul depremi içinde hem ekonomik hem diğer koşullar kapsamında önlemler aldıklarını bu anlamda iktidar olmaları durumunda ‘’DEPREM ve AFET BAKANLIĞI kuracaklarını ifade etti.Devletin arama kurtarma faaliyetlerinden yardım faaliyetlerine kadar kararlı mekanizmalar oluşturarak varlık gösteren ‘’GÜÇLÜ DEVLET’’ vurgusunu topluma aşılayacakları dile getirdi. Depremzedeler bu durumu, “Anladık ki, devlet yokmuş” değil her ‘’ varlığı ile vatandaşının yanında olan devleti gösterecek mücadeleyi verdiklerini ve bu anlamda kurulacak parti kadroları derin analizler yaparak çalıştıklarını dile getiren Başkan YILDIRIM toplumun acil ihtiyaç ve sorunları en temel hedefleri olduğunu ifade etti.

Anadolu halkı tarihin en derin siyasi deneyimine sahiptir. Türk halkı bu birikimini tarihin her safhasında ve çok ders verici, hayret uyandırıcı bir şekilde ortaya koymuştur. Ülkede hiçbir hükümetin yapmadığı bir şekilde ülke problemlerini ele alacaklarını bir araştırmacı titizliği ile ülkenin bütün problemlerini tespit ederek sıraya koyacaklarını ve önceliklerinin ‘’EKONOMİ ‘’ olduğunu ifade etti.Yatırım sorunlarından özgürlükler alanına, eğitimden sağlığa, ulaşımdan daha sofistike alanlara kadar, yüzlerce başlıktan oluşan bir altlık hazırladıklarını parti tüzük programın omurgasını oluşturduklarını ifade etti.

YILDIRIM süreç içerisinde halkın bizlere olan güveni, zaman içerisinde piyasaların ve yabancı yatırımcıların güvenini kazanarak Türkiye’yi güvenilir liman haline getireceklerini, ekonomik alandaki toparlanma birçok alanın iyileşmesinin zeminini oluşturacaklarını dile getirdi.

Devlet içerisindeki suistimal çarkının çökertilmesi, ekonomik gelişmenin kamu yatırımlarına yansımasına katkı saplayacaklarını ifade eden Teoman YILDIRIM liyakat esaslı kadrolar kuracaklarını dile getirdi. Türk halkının bizlere olan güvenini artırmak en temel hedefimizdir.

Türkiye ekonomisi dünyanın parlayan yıldızı olacak ‘’GÜÇLÜ EKONOMİ GÜÇLÜ VATANDAŞ beraberinde GÜÇLÜ TÜRKİYE’yi getirecektir.

Türkiye’nin en ağır problemlerinden birisi vesayet olmuştur. Ülkenin bu ağır problemi kendi iktidarlarında çözüleceği ifade eden başkan Teoman YILDIRIM yapacağımız icraatlar sayesinde gün geçtikçe toplumun güvenini kazanacaklarını dile getirdi. Siyasete güven arttıkça vesayete olan ilgiyi azaltacaklarını Türkiye’yi demokrasi, din ve vicdan hürriyetinden bireysel haklara kadar birçok alanda örnek bir ülke haline getireceklerini ifade etti.

Bir ülke için ihtiyaç olan güçlü ekonomi, güçlü ordu ve güçlü geleneğin her biri bizler ile daha kararlı mekanizmalar oluşturularak ‘’GÜÇLÜ TÜRKİYE’’ vizyonunu dünyaya ilan edecekleri ifade eden Teoman YILDIRIM diplomasinin güçlenmesi ile dünyada bu durum daha çok hissedilecektir.

Türkiye Cumhuriyeti’ni bir bölgesel ve küresel güç olarak yeniden şekillenmesi akademide ve sivil toplum düzeyinde tam anlamıyla algılanmasını sağlayacaklarını ifade etti.

Türkiye’nin mevcut yüksek vizyonu inşa edecekleri ve bu anlamda ‘’güçlü muhalefet daha sonra ‘’GÜÇLÜ İKTİDAR olmalarını temel hedef olduğunu dile getirdi.

Teoman YILDIRIM bir milletin bölgesel olarak küresel politikalara bir aktör olarak dahil olması ve böylece hem kendi ülkesinde hem de bölgesel ve küresel düzeyde, tarihte olduğu gibi, yeniden var olmasını tekrardan sağlayacaklarını ve TÜRKİYE’yi her alanda dünyanın sayılı devletleri arasında yer almasının mücadelesini vereceklerini ifade etti.

Teoman YILDIRIM partinin gücünü ve dönüştürücü özelliğini tarihinden tevarüs ettiği büyük liderlik mirasından, milletin içinden gelmekten ve siyasal olarak sadece ona dayanmaktan alacaklarını bu özelliği devam ettirdikçe ‘’GÜÇLÜ İKTİDAR’’ hedefine ulaşacaklarını dile getirdi..