Yerel seçim sonrası için can sıkan ek vergi iddiası: ''KDV, ek MTV ve...''

31 Mart yerel seçimlerinin ardından yeni ek vergilerin gündeme gelebileceğine dair iddialara ünlü ekonomist ve yazar Şeref Oğuz da katıldı.

31 Mart 2024 tarihinde Türkiye'de yerel yönetimlerin belirlenmesi için yapılacak olan yerel seçimlerin ardından iktidarın atacağı ekonomik adımlar merakla beklenirken, kamuoyunda döviz kurunda büyük yükseliş ve yeni ek vergi beklentileri var.

Sözcü Tv ekranlarında Ebru Baki ile “Para Politika” programına katılan Ekonomi Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz, seçim sonrası korkutan senaryoyu canlı yayında açıkladı.

1 Nisan itibarıyla KDV’den MTV’ye varana kadar ciddi zamlar geleceğini dile getirirken vatandaşların bu süreçte yaşayacağı zorluklara da dikkat çekti.,

Oğuz canlı yayında Şu ifadelere yer verdi:

“Vergi artışları için kulaklar hazırlandı. Hepimiz 1 Nisandan sonra gelmekte olan zamlara hazırlandık. Birincisi motorlu taşıtlar vergisi, geçen yıl 2 kere alındı ama bu iki kere olmakla kalmayacak yılda 3 ya da 4 kereye çevrilme ihtimali üzerine çalışılıyor.

1600 cc’den büyük araçlara ağır vergiler gelecek ve 90’lı yıllardan hatırlanacak olan bir vergi daha geliyor. O da kazanmadığın paranın vergisi biz ona peşin vergi diyoruz.Devlet kazanabilirsin çünkü benim paraya ihtiyacım var diyor banknot aracılığıyla yapınca enflasyon şişiyor. Dolayısıyla devlet ben senden alıyım diyor. Böylelikle ekonominin üçte ikisi kayıt dışına itiliyor.”