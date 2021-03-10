  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. YİK Toplantısı sonrası İletişim Başkanlığı'ndan açıklama

YİK Toplantısı sonrası İletişim Başkanlığı'ndan açıklama

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

- Yüksek İstişare Kurulu üyeleri, toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkelerine uygun yayınların önemine işaret ederek, televizyonda Türkçenin yanlış kullanımının önüne geçecek adımları ele almışlardır.

- Sayın Cumhurbaşkanımız toplantıda, içinde bulunulan medya çağında kimi televizyon programlarının format itibarıyla batı mahreçli olduğuna ve içeriklerin küresel düzeyde belirlendiğine dikkati çekerek, bütün yayınlarda milli ve manevi değerler ile dil kullanımına hassasiyet gösterilmesinin gerekliliğine işaret etmiştir.

Etiketler YİK açıklama
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Haftanın A101 - BİM aktüel ürünler kataloğu
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın sağlık durumu ile ilgili ilk açıklama
Sinovac aşısı için kritik uyarı! Aşı öncesi ve sonrası bunu tüketmeyin
Uçağı ıssız ormana düşen pilotun mucize kurtuluşu
Salih Memişoğlu'nun cenazesinde dikkat çeken kalabalık
Müge Anlı canlı yayında kandili kutlamak istersek bakın neyi kutladı
Akşener: Seni Allah'a şikayet ediyorum sayın Erdoğan
Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı
Kongreye 5 kala AK Parti’de Soylu operasyonu mu ?
Arkadaşları 'Meryem Ana' diyor! ''Cinsel ilişkiye girmeden hamile kaldım''