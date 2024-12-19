  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yılbaşı öncesi dev sahte içki operasyonu

Yılbaşı öncesi dev sahte içki operasyonu

Yılbaşı öncesi dev sahte içki operasyonu
Güncelleme:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa'da yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonda 5 bin 740 şişe sahte alkol ele geçirildiğini ve sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 2 şüphelinin tutuklandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinasyonunda; Bursa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Osmangazi ve İnegöl ilçelerinde sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen kişilere yönelik 'Çengel-12' operasyonları düzenlendiğini belirtti. Yerlikaya, operasyonlarda; 5 bin 740 şişe sahte alkol, 450 adet sahte bandrol ve 160 adet sahte karekod etiketi ele geçirildiğini ifade ederek, "Sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 2 şüpheli yakalandı ve tutuklandı. Operasyonu koordine eden Bursa Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum" dedi. 

DHA

Etiketler bursa yılbaşı sahte içki alkol
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
''Kıyamet radyosu'' yeniden yayına geçti: Dünya bu mesajları konuşuyor ''Kıyamet radyosu'' yeniden yayına geçti: Dünya bu mesajları konuşuyor ''Sinovac'ı 5 Dolar'a getirip 12 Dolar'a satan AK Partili vekil neredeyse hiç vergi ödemedi'' ''Sinovac'ı 5 Dolar'a getirip 12 Dolar'a satan AK Partili vekil neredeyse hiç vergi ödemedi'' ''Kürt meselesini hangi parti çözer'' anketinin sonuçları açıklandı ''Kürt meselesini hangi parti çözer'' anketinin sonuçları açıklandı MHP'nin Suriye'den gelen sürpriz misafirleri MHP'nin Suriye'den gelen sürpriz misafirleri Türkiye'nin ''gazi'' şehrine Suriyeliler sonrası yeni isim teklifi Türkiye'nin ''gazi'' şehrine Suriyeliler sonrası yeni isim teklifi Son anket açıklandı; en başarılı siyasetçi anketinde liste altüst oldu Son anket açıklandı; en başarılı siyasetçi anketinde liste altüst oldu ''Baban rüşvet yer mi'' rezaletinde ikinci perde... Kendisini böyle savundu! ''Baban rüşvet yer mi'' rezaletinde ikinci perde... Kendisini böyle savundu! Soğuk ve yağışlı hava dalgası geri dönüyor! Soğuk ve yağışlı hava dalgası geri dönüyor! FIFA Kıtalararası Kupası Real Madrid'in oldu FIFA Kıtalararası Kupası Real Madrid'in oldu Belediyelere haciz sonrası Sayıştay raporu ortaya çıktı: ''SGK'nın alacak hesapları hatalı'' Belediyelere haciz sonrası Sayıştay raporu ortaya çıktı: ''SGK'nın alacak hesapları hatalı''
''Küçük Suriye''de emlak piyasası karıştı ''Küçük Suriye''de emlak piyasası karıştı Her şey buz kesti... Bir şehrimiz buzdan hapishaneye döndü! Her şey buz kesti... Bir şehrimiz buzdan hapishaneye döndü! TÜRK-İŞ asgari ücret talebini açıkladı TÜRK-İŞ asgari ücret talebini açıkladı Bilim insanlarından uzayda her şeyi değiştirecek keşif Bilim insanlarından uzayda her şeyi değiştirecek keşif Sergen Yalçın'a yapılan resmi teklif canlı yayında açıklandı Sergen Yalçın'a yapılan resmi teklif canlı yayında açıklandı TBMM komisyonunda mikrofon açık kaldı: ''Bakan yanlış yaptı, öyle şey olur mu ya ?'' TBMM komisyonunda mikrofon açık kaldı: ''Bakan yanlış yaptı, öyle şey olur mu ya ?'' Asgari ücrette 3'üncü toplantı sonrası Türk-İş'ten dikkat çeken açıklama Asgari ücrette 3'üncü toplantı sonrası Türk-İş'ten dikkat çeken açıklama Mansur Yavaş'tan SGK'ya 900 Milyar TL'lik rest! Mansur Yavaş'tan SGK'ya 900 Milyar TL'lik rest! Esad sonrası son seçim anketlerinde dengeler bir kez daha değişti Esad sonrası son seçim anketlerinde dengeler bir kez daha değişti 2024 yılına damga vuran en iyi yabancı diziler belli oldu 2024 yılına damga vuran en iyi yabancı diziler belli oldu