Yılbaşı öncesi dev sahte içki operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa'da yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonda 5 bin 740 şişe sahte alkol ele geçirildiğini ve sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 2 şüphelinin tutuklandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinasyonunda; Bursa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Osmangazi ve İnegöl ilçelerinde sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen kişilere yönelik 'Çengel-12' operasyonları düzenlendiğini belirtti. Yerlikaya, operasyonlarda; 5 bin 740 şişe sahte alkol, 450 adet sahte bandrol ve 160 adet sahte karekod etiketi ele geçirildiğini ifade ederek, "Sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 2 şüpheli yakalandı ve tutuklandı. Operasyonu koordine eden Bursa Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum" dedi.

DHA