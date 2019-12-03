Yine taksi yine aynı sorun ! Türk yolcuları taksiye almadılar

İstanbul İkitelli'de çekildiği belirtilen görüntülerde taksicilerin Türkleri aracına almayarak Arap yolcuları tercih ettiği görüldü.

Videoyu çeken kadın, “Taksileri çekiyorum. Şu an Arapları aldı gidiyor” dedikten sonra taksi şoförü, “Siz de bir taksi çağırın” diyor. Bunun üzerine videoyu çeken kadın, “Nereden çağıracağım. Siz istediğinizi alın, biz çağıralım bekleyelim değil mi? Türkleri almıyorlar sizi alıyorlar. Bütün taksiciler Arapları alıyor” ifadelerini kullanıyor.

Söz konusu görüntüler İstanbul ve Ankara başta olmak üzere bir çok ilde de gündeme gelmiş, yaşanan tartışmaların ardından taksicilere kısa mesafe zorunluluğu getirilmişti. Yapılan denetimlerde onlarca taksiciye benzeri uygulamalar yüzünden ceza yazıldığı belirtilirken, ortaya çıkan son görüntüler rezaletin sona ermediğini gün yüzüne serdi.