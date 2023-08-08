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YKS tercihleri için son gün!

YKS tercihleri için son gün!
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih işlemleri bugün sona eriyor.

YKS sonrası 27 Temmuz'da yapılmaya başlanan yerleştirme tercihleri için başvurular, saat 23.59'a kadar alınacak.

Tercih işlemleri, ÖSYM'nin internet sitesi ya da ÖSYM aday işlemleri mobil uygulaması üzerinden gerçekleştiriliyor.

Adaylar, üniversitelerin kontenjanlarını ve başarı sıralamalarını yayımlanan kılavuzdan öğrenebiliyor.

 

Etiketler yks yks tercihleri yks tercihi tercih yüksek öğretim sınavı
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