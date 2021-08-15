YÖK'ten yüz yüze eğitim açıklaması

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2021-2022 eğitim ve öğretim döneminde örgün programlarda yüz yüze eğitime başlanması için gerekli bütün çalışmaların yürütüldüğü açıkladı.

Üniversitelerde 2021-2022 eğitim ve öğretim döneminin yüz yüze başlaması planlanıyor. Konuya ilişkin, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) yazılı bir açıklamada bulundu. Açıklamada, salgının dinamik bir süreç olduğuna dikkat çekilerek, Üniversitelerin ilgili kurulları tarafından salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programların, farklı uygulamaları özelinde planlama yapılması gerektiği belirtilmiştir'' denildi. Bu kapsamda da üniversitelerde "Koronavirus Komisyonları" oluşturulduğu açıklandı.