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YSK cumhurbaşkanı adaylarının alacağı yardımları belirledi

YSK cumhurbaşkanı adaylarının alacağı yardımları belirledi
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Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, cumhurbaşkanı adaylarının alacağı yardımlar ile mal bildirimlerinin usul ve esaslarına ilişkin genelge Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde cumhurbaşkanı adaylarının alacağı yardımlar ile mal bildirimlerinin usul ve esaslarına ilişkin genelgesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

Genelgeye göre, cumhurbaşkanı adayları başvuru süresi içinde mal bildiriminde bulunmak zorunda olacak. Siyasi partiler tarafından aday gösterilen cumhurbaşkanı adayları 23 Mart’a kadar, seçmen imzalarıyla aday gösterilen cumhurbaşkanı adayları ise 20 Mart’a kadar mal bildiriminde bulunmak zorunda olacak.

Ayrıca adaylar yabancı devletlerden, uluslararası kuruluşlardan, tüzel kişiliklerden, Türk vatandaşı olmayan gerçek kişilerden bağış ve yardım alamayacak. Her bir kişinin adaylara yapabileceği nakdi yardım miktarı, her bir tur için en yüksek devlet memuruna mali haklar kapsamında fiilen yapılmakta olan her türü ödemelerin bir aylık brüt tutarını geçemeyecek. Adaylar ödünç niteliğinde para kabul edemeyecek.

Etiketler resmi gazete cumhurbaşkanı mal bildirimi yardım karar yüksek seçim kurulu ysk seçim
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