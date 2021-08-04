Yüksek Askeri Şura toplantısı sona erdi: İşte alınan kararlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı sona erdi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na Orgeneral Musa Avsever getirildi.

Beştepe'deki basına kapalı toplantı yaklaşık 2 saat sürdü. Toplantıda albay ve generallerin terfileri ele alındı.

YAŞ'ta alınan kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylandı. Onaylanan kararları Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıkladı.

Buna göre;

- Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar yaş haddi nedeniyle emekliye sevk edildiğinden 1’inci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever Kara Kuvvetleri Komutanı olarak atandı.

- Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın görev süresi YAŞ kararıyla 1 yıl uzatıldı.

- 30 Ağustos 2021 tarihinden geçerli olmak üzere 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 56 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.

- 44 general ve amiralin görev süreleri 1 yıl, 320 albayın görev süreleri ise 2 yıl süreyle uzatıldı.

- 240 olan amiral ve general sayısı 266 yükseltildi.

CÜBBELİ AMİRAL EMEKLİ EDİLDİ

Emekliye sevk edilen amiraller arasında cübbe ve sarıklı görüntüleri basına yansıyan Tuğamiral Mehmet Sarı'nın da olduğu öğrenildi.

ANITKABİR'E ZİYARET

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti.

Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakan Erdoğan, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından beraberindeki heyetle Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, Yüksek Askeri Şura üyeleri olarak 2021 yılı toplantısı vesilesiyle bir kez daha huzurunuzdayız. Türkiye Cumhuriyeti'ni işaret ettiğin şekilde muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak için mücadelemizi sürdürüyoruz. Tüm dünyayı derinden sarsan koronavirüs salgınına rağmen Türkiye ekonomiden, savunmaya, üretimden, sağlığa kadar pek çok alanda önemli başarılara imza atmaktadır. Bu süreçte Türk Silahlı Kuvvetleri yurt içinde ve yurt dışında icra ettiği başarılı operasyonlara milletimize güven aşılamak suretiyle devam ediyor. Ruhun şad olsun."

GÜNDEMDE NELER VAR?

Toplantıda albay ve generallerin terfileri ele alınacak. Görev süresi dolan general ve albaylar, emekliye sevk edilecek.

Toplantıdan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’e ilişkin bir karar çıkması beklenmiyor. Orgeneral Güler, yaş haddinin yanı sıra görevdeki bekleme süresini de henüz doldurmadı.

"KUVVET KOMUTANLIKLARI DEĞİŞEBİLİR"

Ancak kuvvet komutanlıklarında değişiklikler yaşanabileceği belirtiliyor. Geçtiğimiz yıl görev süreleri bir yıl uzatılan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile yaş haddini bu yıl dolduran Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın durumları Şura'da karara bağlanacak.

Şayet kuvvet komutanlıklarında herhangi bir emeklilik kararı alınırsa teamüllere göre yeni komutanlar da şu şekilde belirlenecek. Kara Kuvvetleri Komutanlığı için en kıdemli orgeneraller 1. Ordu Komutanı Musa Avsever ile 2. Ordu Komutanı Metin Gürak. Hava Kuvvetleri Komutanlığında Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında ise Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu kuvvet komutanlıklarının en kuvvetli adayları arasında bulunuyor.

CÜBBELİ AMİRAL DE GÜNDEMDE

Şura’da disiplin dosyaları da ele alınacak. O dosyalar arasında bir tarikat merkezindeki görüntüleriyle tartışılan Tuğamiral Mehmet Sarı’nın dosyası da yer alıyor. Rütbesinde bekleme süresini dolduran ve terfi listesinde yer alan Mehmet Sarı hakkında idari soruşturma açılmıştı.



Sarı’nın emekliye sevk edileceği belirtiliyor.