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  3. 09 Temmuz 2017 12:23

Yüksekova'da çatışma ! 2 terörist öldürüldü

Yüksekova'da teröristlerle çıkan çatışmada PKK'lı 2 terörist ölü ele geçirildi.

Yüksekova'da çatışma ! 2 terörist öldürüldü
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Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde güvenlik güçleri ile çatışmaya giren PKK'lı2 terörist  öldürüldü, Çatışmada, 1 özel hareket palisi de hafif yaralandı. 

Yüksekova Havaalanı yanında bulunan Dağlıca yolundaki polis noktasına eylem girişiminde bulunan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışyma çıktı. Gece saatlerindeki çatışmada 2 PKK'lı terörist ölü ele geçirilirken, 1 özel hareket polisi hafif şekilde yaralandı. Yaralı polis Yüksekova Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, operasyonlar sürüyor.
 

VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Hakkari Valiliği, Yüksekova'da öldürülen 2 PKK'lı teröristle ilgili açıklama yaptı açıklamada şöyle denildi: 
"09.07.2017 günü İlimiz Yüksekova İlçesi Dağlıca yolu üzerinde bulunan Selahaddin Eyyubi Havalimanı girişindeki polis noktasına eylem girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensuplarından 2’si kobra aracı ile tespit edilerek etkisiz hale getirilmiştir. Yapılan saldırı neticesinde 1 polis memuru hafif yaralanmıştır. Bölgede geniş çaplı operasyon devam etmekte olup; konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

DHA

hakkari , çatışma , yüksekova , polis