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YUNAN BAKAN'A KARDAK ŞOKU: GELDİKLERİ GİBİ GİTTİLER !
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  3. 28 Ocak 2018 12:37

Yunan Bakan'a Kardak şoku: Geldikleri gibi gittiler !

Kardak'a çelenk bırakmak isteyen Yunanistan Savunma Bakanı'nın içinde bulunduğu hücumbotu, Kardak'a yaklaştırılmadı.

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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "Kardak bölgesine çelenk atmak üzere Yunan hücumbotu ile gelen Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, Kardak’a yaklaştırılmadı” denildi.

Herhangi bir gerginlik olmadan yapılan ikaz üzerine Yunanistan heyetinin Türk karasularını terk ettiği bildirildi.

BAŞBAKAN KARDAK UYARISINDA BULUNMUŞTU

Kardak krizinin yıl dönümünde Yunanistan'a uyarılarda bulunan Başbakan Yıldırım, "Biz terörle mücadele ile meşgulken komşularımızın bulanık suda balık avlama hevesine kapılması hiç yakışık almaz. Bunu da hoş karşılamayız. Buna benzer bir faaliyet eğer olursa Türkiye olarak bizim her zaman tedbirimiz vardır. Hiç kimse endişe etmesin" demişti.

 

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