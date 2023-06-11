Yunanistan'ın geri ittiği 37 kaçak göçmen kurtarıldı
Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına lastik bot içinde geri itilen 37 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik kurtarma botu sevk edildi. Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 37 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Kurtarılan 37 düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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