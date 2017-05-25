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  3. 25 Mayıs 2017 10:26

Yurda kaçak sokulan lüks otomobillere el konuldu

Kaçakçılık ekiplerince çok sayıda ilde eş zamanlı düzenlenen Ankara merkezli operasyonla, ülkeye kaçak yollarla sokulup 33 kişiye satıldığı belirlenen lüks otomobillere el konuldu.

Yurda kaçak sokulan lüks otomobillere el konuldu
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Emniyet güçleri tarafından çok sayıda ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Ankara merkezli operasyonla, ülkeye kaçak yollarla sokulup 33 kişiye satıldığı belirlenen lüks araçlara el konuldu. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya ve Şanlıurfa'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda ilde düzenlenen operasyonlarla, yurt dışından yasal olmayan yollarla ülkeye sokularak 33 kişiye satılan lüks otomobillere el konuldu.

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Lüks araçların ülkeye sokulması ve satılmasına aracılık eden bir oto galerisine, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi.

Operasyonda galeri sahibi ve yöneticisi olduğu öğrenilen 2 kişi gözaltına alındı.

AA

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