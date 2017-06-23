Yüzlerce evladımızın zehirlenmesinin ardından...

Kışlalardaki yemek ihale sistemi sil baştan değişiyor. Yeni düzenlemeyle yemek alımı firmanın belirlediği ürün yelpazesine göre yapılamayacak. Fırat Kalkanı Harekâtı’nda da olduğu gibi yiyeceklerin oranını, markasını ve çeşidini bakanlık belirleyecek.



Manisa'daki Arif Seyhun Kışlası'ndaki askerlerin besin zehirlenmesi olayının ardından Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kışlalardaki yemek ihale sisteminde yeni düzenleme hazırlığına başladı. Sabah’tan Erkam Çoban’ın haberine göre yemek alımı yönetmeliğinde yapılacak düzenleme ile yemek alımı, firmaların kendi belirlediği ürün yelpazesine teklif verme şeklinde değil, bakanlığın belirlediği ürün yelpazesine, markasına göre doğrudan teklif alma şeklinde olacak. Bu sistem Fırat Kalkanı Harekatı'na katılan askerin iaşesi için de kullanılmış ve olumlu sonuçlar alınmıştı.

DOĞRUDAN YEMEK TEMİNİ

Soruşturma ve yeni düzenleme, Türk Silahlı Kuvvetleri Yemek Hazırlama ve Dağıtım Hizmet Alımları Yönergesi esaslarına göre şekillendiriliyor. İaşenin sağlık ve kalite şartlarında sürdürülebilmesi için kışlalarda doğrudan yemek temini yapma kararı alındı.

MARKALAR TEK TEK BELİRLENECEK

Eski yöntemde düşük maliyet teklifini veren firmalarda ihalenin kalması kalite, ürün çeşitliliği ve yiyecek oranındaki seviyeyi düşürüyordu. Doğrudan temin yöntemiyle, kullanılacak ürünlerde istenen markalar tek tek belirtilecek. Her ürünün marka değeri sözleşmede yer alacak. Böylece ürün kalitesi kontrol altına alınırken aynı zamanda ürün yelpazesi çeşitlendirilecek. Kalitesiz ve sağlıksız ürünlerin kışlaya girmesi önlenecek. Kurulan komisyon fiyat incelemesi yapacak. Milli Savunma Bakanlığı tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartlar ve fiyat görüşülerek doğrudan satın alma yapılacak. Yiyecek oranlarından markalara ve yemek çeşitliliğine kadar kumanya mönüsündeki iyileştirmeler bakanlığın istediği doğrultuda yapılacak.

SINIR ÖTESİNDE UYGULANDI

Aynı sistem sınır ötesinde sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı sırasında da uygulandı. Askerlere alım yapılırken doğrudan marka belirterek firmalara çağrı yapıldı. Tüm gıda, içecek ve yiyecek ürünlerinin markalarını açıkça belirtip buna göre firmalardan fiyat alınıp satın alma yapıldı.

SAĞLIK BAKANLIĞI: KIŞLADAKİ GIDA ZEHİRLENMESİ

Sağlık Bakanlığı, Manisa 1. Piyade Er eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'ndaki askerlerin rahatsızlanmasına neden olan zehirlenme olayına ilişkin ön incelemeyi tamamladı. Ön incelemede, besin zehirlenmesinin nedeni olarak "salmonella" mikrobu tespit edilirken, laboratuvar süreçleri tamamlanarak, Manisa Valiliği'ne iletildi. İncelemeler sırasında, askerlerin yemeklerinin hazırlanması aşamasındaki kamera kayıtlarına da başvuruldu. Yapılan değerlendirmede, olayın besinlerin pişirilme sürecindeki hazırlık aşamasından kaynaklandığı belirlendi. Bakanlık yetkilileri, ayrıca olayın incelemesi kapsamında, 2 bin 300 asker ile görüşerek anket yaptı.

SORUŞTURMA 'KONTROL TEŞKİLATI'NA UZANDI

Manisa'daki soruşturma da derinleştirildi. Gözaltılar Türk Silahlı Kuvvetleri Yemek Hazırlama ve Dağıtım Hizmet Alımları Yönergesi'nde yer alan TSK'nın, hazır yemek hizmeti uygulanan birlik ve kurumlarında, hizmetin ve gıda maddelerinin kalite standartlarına, hijyen ve sağlık koşullarına uyup uymadığını denetlemekle görevli subay ve astsubaylardan oluşan 'kontrol teşkilatlarına' sıçradı. Bu görevde olan 6 asker gözaltına alındı.