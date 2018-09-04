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  3. 04 Eylül 2018 12:34

Zabıtaları görünce bacakları tutmaya başladı

Hatay’da, hiçbir engeli bulunmayan şahıs tekerlekli sandalyeyle dilencilik yaparken yakalandı.

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Merkez ilçe Antakya’da ihbar üzerine Köprübaşı’na gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, tekerlekli sandalyeden dilencilik yapan K.Ö.’yü durdurdu. İlk başta kendini engelliymiş gibi göstermeye çalışan şahıs, zabıta ekiplerinin uyarıları üzerine sandalyeden kaldırıldı. Görenlerin şaşkınlık içerisinde baktığı dilenci operasyonunda K.Ö., zabıta ekipleri tarafından götürüldü.

Tekerlekli sandalyesine el koyulan şahsa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Şube Müdürlüğünde cezai işlem uygulandığı öğrenildi.


İHA

hatay , dilenci
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