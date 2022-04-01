  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Zam'aydın Türkiyem! Elektrikte beklenen zam geldi !

Zam'aydın Türkiyem! Elektrikte beklenen zam geldi !

Zam'aydın Türkiyem! Elektrikte beklenen zam geldi !

Türkiye yeni güne yine, yeniden bir zamla başlıyor. Sanayi abonelerinin elektrik fiyatlarına yüzde 20.01 ile yüzde 26,37 arasında zam yapıldı.

Sanayi abonelerinin elektrik fiyatlarına yüzde 20.01 ile yüzde 26,37 arasında zam yapıldı. Konut ve ticarethane abonelerinin elektrik tarifeleri değişmedi.

Hatırlanacağı gibi BOTAŞ gece yarısı açıklamasıyla 1 Nisan itibarıyla konutlarda kullanılan doğalgaza %35, sanayide kullanılan doğalgaza yüzde 50, elektrik üretiminde kullanılan doğalgaza ise yüzde 44,3 zam yapıldığını duyurmuştu.

İşte elektrikte yeni tarifenin ayrıntıları

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) faaliyet bazlı tarife tabloları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, alçak gerilim sanayi abonelerinin 1 Nisan'dan itibaren geçerli  elektrik tarifesi yaklaşık yüzde 20 zamlandı. Bu aboneler için kilovatsaat başı elektrik fiyatı 191,77 kuruştan 230,10 kuruşa yükseldi.

İlk kademede bulunan mesken abonelerinin tarifesinde ise kilovatsaat başı fiyat, 112,41 kuruştan 112,43 kuruşa, yüksek kademede 167,83 kuruştan 167,85 kuruşa çıktı.

İlk kademede yer alan ticarethane abonelerinin tarifesinde elektriğin kilovatsaat başı fiyatı, 167,43 kuruştan 167,45 kuruşa, yüksek kademedeki kilovatsaat başı fiyat da 222,70 kuruştan 222,73 kuruşa yükseldi.

 

Doğalgaz fiyatlarına gece yarısı zam üstüne zam !Doğalgaz fiyatlarına gece yarısı zam üstüne zam !Ekonomi

 

 

Etiketler zam elektrik sanayi bölgesi elektriğe zam
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Şeyma Subaşı ve Hakan Sabancı yine yakalandı
Adana'da korkutan deprem
Tanju Özcan Suriyelileri geri göndermek için planını açıkladı
Türkiye'yi terk eden ünlü oyuncu yeni imajıyla şaşırttı
İndirim sırası benzinde! TL, TL zamlandı, kuruş kuruş indirim geldi
Merve Boluğur'un mayolu pozu sosyal medyayı salladı: Bu iyice kendini kaybetti
Yine geriledik... İşte A Milli Takımımızın FIFA sıralamasındaki yeni yeri
Erdoğan aşığı Ethem Sancak: ''Biz Amerika’nın desteğiyle iktidara geldik''
Zafer Partisi lideri Özdağ'dan canlı yayına damga vuran çıkış
Voleybolcu Alexia Carutasu'nun Türk vatandaşı oldu