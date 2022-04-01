Zam'aydın Türkiyem! Elektrikte beklenen zam geldi !

Türkiye yeni güne yine, yeniden bir zamla başlıyor. Sanayi abonelerinin elektrik fiyatlarına yüzde 20.01 ile yüzde 26,37 arasında zam yapıldı.

Sanayi abonelerinin elektrik fiyatlarına yüzde 20.01 ile yüzde 26,37 arasında zam yapıldı. Konut ve ticarethane abonelerinin elektrik tarifeleri değişmedi. Hatırlanacağı gibi BOTAŞ gece yarısı açıklamasıyla 1 Nisan itibarıyla konutlarda kullanılan doğalgaza %35, sanayide kullanılan doğalgaza yüzde 50, elektrik üretiminde kullanılan doğalgaza ise yüzde 44,3 zam yapıldığını duyurmuştu. İşte elektrikte yeni tarifenin ayrıntıları Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) faaliyet bazlı tarife tabloları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, alçak gerilim sanayi abonelerinin 1 Nisan'dan itibaren geçerli elektrik tarifesi yaklaşık yüzde 20 zamlandı. Bu aboneler için kilovatsaat başı elektrik fiyatı 191,77 kuruştan 230,10 kuruşa yükseldi. İlk kademede bulunan mesken abonelerinin tarifesinde ise kilovatsaat başı fiyat, 112,41 kuruştan 112,43 kuruşa, yüksek kademede 167,83 kuruştan 167,85 kuruşa çıktı. İlk kademede yer alan ticarethane abonelerinin tarifesinde elektriğin kilovatsaat başı fiyatı, 167,43 kuruştan 167,45 kuruşa, yüksek kademedeki kilovatsaat başı fiyat da 222,70 kuruştan 222,73 kuruşa yükseldi. Doğalgaz fiyatlarına gece yarısı zam üstüne zam !Ekonomi