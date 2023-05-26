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Zeytinburnu'nda tramvay TIR ile çarpıştı

Zeytinburnu'nda tramvay TIR ile çarpıştı
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Zeytinburnu'nda T1 Bağcılar-Kabataş seferi yapan tramvay, sokağa giriş yapan TIR'ın dorsesine çarptı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Seyitnizam Mahallesi, Seyitnizam Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre T1 Bağcılar - Kabataş seferi yapan tramvay, karşı şeritten gelerek sokağa giren 46 PD 163 plakalı TIR'ın dorsesine çarptı. Kaza nedeniyle Bağcılar-Kabataş hattında seferler iptal edildi. Kazada ölen yada yaralanan olmazken, TIR ve tramvayın olay yerinden çekilmesinin ardından seferler normale döndü. TIR'ın gelişi ve panik anı güvenlik kamerasına yansıdı. 

"TRAMVAYIN DURMASI LAZIMDI'
Olayı anlatan Mehmet Baştuğ, "TIR geçiyordu, karşıdan  da tramvay geliyordu. TIR viraja dönüş yapıyordu, TIR'ın dorsesi tramvaya çarptı. Tramvayın orada durması lazımdı" dedi. 

Etiketler tır tramvay çarpışma
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