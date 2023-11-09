Zeytinyağında 3 kat zam yolda

2023-2024 sezonu zeytinyağı alım fiyatının 295 liraya çıkarılması ile birlikte, zeytinyağının market fiyatlarına en az 3 kat zam olarak yansıyacağı tahmin ediliyor.

Sızma zeytinyağında geçen sezon kilo başı 81 lira olan fiyat yeni sezon için 295 liraya çıkarıldı. Fiyatların artmasının market fiyatlarına yansıması bekleniyor. Beş litrelik teneke zeytinyağının en az bin 600 TL’den başlayacağı tahmin ediliyor.

Zeytinyağında artan maliyet ve düşük rekolte fiyatlara yansıdı.

YÜZDE 264 ARTIŞ

TARİŞ Zeytin ve Zeytinyağı Birliği, 2023-2024 sezonu zeytinyağı alım fiyatını belirledi.

TARİŞ Başkanı Hilmi Sürek, zeytinyağı alım fiyatını kilogram başına 295 lira olarak belirlediklerini açıkladı. Sızma zeytinyağında geçen sezon 81 lira olan fiyat yeni sezon için 295 liraya çıkarıldı. Böylelikle yüzde 264 oranında artış gerçekleşti.

Ürün alım fiyatının artırılmasının ilerleyen süreçte market fiyatlarına yansıması bekleniyor. Çiftçiler ürününü bu fiyattan TARİŞ'e satabilecek, rakam piyasada belirleyici olacak.

YENİ DÜZENLEMELER YOLDA

Sürek, yaptığı yazılı açıklamada, ürün alım fiyatının üreticinin alın terinin karşılığını alabilmesi ve ürünün değerini bulması açısından önemli olduğunu ifade etti. Açıkladıkları fiyatın piyasada belirleyici olacağını belirten Sürek, "Sezon içinde piyasa hareketlerini ve fiyat gelişmelerini izleyerek gerekirse yeni düzenlemeler yapacağız" dedi.

Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mustafa Tan ise bu yıl zeytin toplama maliyeti geçen seneye kıyasla yüzde 100 artışla 35 TL’ye, bir litre kaliteli sızma zeytinyağının üretim maliyetinin ise bu yıl 400 liraya ulaştığı kaydetti. Ülke genelinde bilinen bir markanın genel müdürü ise buna ambalaj, etiket, nakliye masrafları ve kâr payı da ekleneceğini hatırlattı ve bu yıl beş litrelik teneke zeytinyağının en az 1600 TL’den başlayacağını tahmin ettiklerini ifade etti.