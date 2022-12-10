12 Aralık haftası burç yorumları

Astrolojik olarak geçen haftaya benzer durumlar devam ediyor. Jüpiter-Neptün kavuşumunun önemli T-Kare açısı; gerçeklerden kopmaya, kandırılmaya, aldatılmaya, ihanete ya da iftiraya uğramaya ve dolandırılmaya açık sisli durumlar yaratıyor. Özellikle bu günlerde soyut olan şeylere bağlanmayın. Daha gerçekçi olanlara yönelin. Şu da var ki, bu gibi bulanık, kaypak ve yalan dolan durumlarla ve ortamlarla karşılaşıp maddi ya da manevi yönden zarar gören bir insan, aslında bu durumdan yararlanabilir de.! Örneğin şunu yapabilir. Dünyasal olan şeylerden uzaklaşarak, perde arkasındaki daha derin olan evrensel işleyişi ve huzuru aramaya başlayabilir. Bunun için fizik ötesi alana ve soyut kavramlara ilgi duyar. Duygular ve sezgiler yaratıcıdır, bunları sanat alanında kullanabilir. Özellikle 12-12-2022 tarihindeki rakamların benzerliği önemli bir işaret olabilir. O gün, gelen işaretleri anlamak ve perde arkasındaki gizemi aramak için uygun zamandır. Ayrıca, bu hafta duygusal bağlar kurarak, eski bir acınızı ya da üzüntünüzü yeniden onarabilirsiniz.

Şunu unutmamak gerekir; gökyüzündeki olumlu durumlara sevinmek ya da olumsuz yerleşimlere, yandık bittik diye ağlaşmak doğru değildir. Önemli olan tek şey vardır. Herhangi bir yerleşimde, ve dahası yaşamınızın herhangi bir anında kişisel gelişiminizi yükseltecek olan seçimleriniz..! Çünkü evrendeki bilinçli ya da bilinçsiz, var olan her şeyin tek bir amacı vardır. “Sahip olduğu enerji titreşimini yükselterek, yok olmaya direnmek”. Bu da sadece bilinçli farkındalık ve yapacağınız kişisel düzeltmelerle olur. Astroloji bu konuda önemli bir yol göstericidir.

YÜKSELEN KOÇ: Çevrenize karşı gösterdiğiniz kişiliğiniz ve bazı davranış alışkanlıklarınız bu hafta; meslek alanı, gelecek planları, kariyer ve yönetici ilişkilerine zarar vericidir. Bu yüzden zaman zaman tekrarladığınız; inatçı, saldırgan ve diğerlerinin önüne geçme isteğinizi kontrol altına almanız gerekiyor. Bu durum ayrıca eski bir yarayı ya da üzüntüyü de yeniden canlandırabilir. Aldanma, düş kırıklığı, iftira benzeri bulanık durumlar ya da gizli düşmanlar yüzünden psikolojik çöküntü olasılığı vardır. Özellikle yöneticilerden Oğlak burcu olana, yakın çevre, yakın akraba ve dostlardan ise İkizler burcu olan kişiye karşı uyanık olun. Meslek ortamı üzerinden yeni para kazanma olanakları vardır. Ancak, sosyal gruplaşmalar üzerinden para kaybına dikkat edin. Girişken kişiliğinizi yeni aşk arayışları için kullanabileceğiniz günlerdir. Kumar ve alkol benzerleri için yanlış zamandır.

YÜKSELEN BOĞA: Çevrenize karşı; kişiliğinizin güvenilir, sağlamcı ve elinizdekine sahip çıkan yanlarını kullandığınızda; bu hafta özellikle Oğlak burcundan olan uzaktakiler, yabancılar, uzak akrabalar, güvenli uzun yolculuklar ya da uzak bağlantılar için yeni şanslar ve olanaklar bulabilirsiniz. Başkalarına ait maddi olanaklar ya da cinsel yakınlaşmalar, eski bir üzüntüye iyi gelecek gibi görünüyor. Ortaklı paranız ya da kendi paranız ile sosyal gruplaşma arkadaşlıkları arasındaki bağlantılar ya da para alışverişleri, maddi ve manevi kayıplara neden olabilir. Bu kişilere güvenilecek zaman değildir. Meslek ortamında güçlü ve girişken çalışmalar para kazandırıcıdır. Ancak, inatçı ve tutucu alışkanlıklarınızı meslek ortamında ve aile içinde asla göstermeyin. Yoksa kaza ve kayıplar olabilir. Aile, ev ya da anne ilişkilerinde yumuşak bir kalp ile kuracağınız bağlantılar, bu hafta huzur verici görünüyor.

YÜKSELEN İKİZLER: Çevrenize karşı gösterdiğiniz; konuşkan, canlı, neşeli, girişken yanlarınız bu hafta; özellikle Kova burcundan olan uzaktaki kişiler, uzaktaki meslekler, yöneticiler, hukuk davaları ya da yabancı ülkelerle ilgili şanslı durumlar yaratabilir. Uzun ya da kısa geziler, uzak ya da yakın akrabalarla ilişkilerde ani ve beklenmedik gelişmeler sarsıcı etki bırakabilir. Kazalar ya da hastaneyi ilgilendirecek durumlar olabilir. Sosyal gruplaşma arkadaşlıklarında, eskiden yaşadığınız bir acı ya da üzüntüyü şimdi yakın dostlarla ya da eş ilişkinizle yeniden şifalandırmaya uygun zamandır. Bu hafta; meslek konuları ya da yöneticilerle olan ilişkileri, asla eş, sevgili ya da cinsel yakınlaşmalarla asla yan yana getirmeyin ve uyanık olun. Çünkü yalan-dolan, iftira, ihanet ve kandırılma gibi durumlar olabilir.

YÜKSELEN YENGEÇ: Çevrenize karşı gösterdiğiniz, kişiliğinizin yumuşak başlı, duygusal, alıngan ve kırılgan yanları, sosyal gruplardan az tanıdığınız kişilerle yeni fırsatlar ya da tanışma olanakları yaratabilir. Bu alandan eş ya da sevgili beklentileriniz de şanslı olabilir. Ancak Yengeç kişiliğiniz ve davranış alışkanlıklarınız, özellikle Oğlak burcundan olan bir sevgili ya da eş arayışına uygun değildir. Ayrıca, sosyal gruplardan tanıdıklarınız ile para konusunu bir araya getirirseniz, kayıplar ve sarsıcı gerilimler yaşayabilirsiniz. Yoğun olan sağlık ve iş ortamınız; özellikle yabancılar, uzaktakiler, dinsel inançlar, adalet ya da yabancı ülkelerle ilgili bağlantılarda düş kırıklığı, maddi ve manevi kayıplar getirebilir. Ölçülü ve uyanık olmanız gerekiyor. Pembe düşler, alkol ve benzerleri büyük hedeflerinizi kaybettirici yönde çalışıyor.

YÜKSELEN ASLAN: Her gittiğiniz yerde kral(içe) olma ve yönetme isteğiniz ya da yaptığınız gösterişler, bu hafta size yarardan çok zarar getirebilir. Meslek, toplumsal konum, kariyer ya da yöneticilerle olan ilişkilerinizde, özellikle Boğa burcundan olan kişiyle takışmak, sarsıcı sonuçlar doğurabilir ve sizin zararınıza sonuçlanabilir. Eş ya da sevgili ilişkilerinde de anlaşmazlık ve uyumsuzluğu ortadan kaldırmak için emirler vermekten ve yönetme isteğinden vaz geçmelisiniz. Yabancılar ya da uzaktakilerle ilgili eski bir acıyı duygusal yöntemlerle iyileştirmek için iyi zamandır. Başkalarına ait maddi olanaklar, cinsel yakınlaşmalar ya da gizemli inançlar gibi konuları, iş arkadaşlarınızdan ve sosyal grup arkadaşlarından uzak tutun. Yoksa; düş kırıklığı, kandırılma, ihanet, iftira ya da maddi ve manevi zararlar görebilirsiniz. Kendi zevkleriniz ya da gösterişiniz ile sosyal gruplarınız arasında uyumsuzluk var.

YÜKSELEN BAŞAK: Kişiliğinizin titiz, planlı, düzenli ve ayrıntıya önem veren yanlarını bu hafta meslek ortamında ve özellikle Koç burcundan olan yöneticilere karşı kullanmayın, yoksa çatışırsınız. Başak özelliklerinin yarar sağlayacağı konular; yabancılar, uzaktakiler, hukuk, büyük hedefleriniz, yabancılarla flörtleşmeler, görüşmeler, aşk arayışları, kişisel eğlenceler ya da şans oyunları olabilir. Eş ya da sevgili ile özellikle soyut alanlarda karşılıklı iş birliği ile huzur yolu bulunabilir. Ancak eş ya da sevgili konusunu meslek ortamı ya da aile ile yan yana getirmek bu hafta uygun değildir. İş alanında güçlü çalışmalar için uygun zamandır. Ancak, uzaktaki işler ya da iş geziLeri için yeni düzenlemeler yaparken uzun yol kazaları ya da yabancılar beklenmedik engeller yaratabilir.

YÜKSELEN TERAZİ: Bu hafta özellikle; aile ve ev konularında Oğlak burcu kişileriyle tartışmalı ve gergin görüşmeler ya da durumlar olabilir. Uzlaşmaya ve dengeyi korumaya dikkat etmelisiniz. İş, meslek ya da sağlık alanında kandırılma ve dolandırılma olasılığına karşı; kontrollü, gerçekçi, uyanık ve ölçülü olmalısınız. İş arkadaşlarıyla sosyal ortamlarda buluşmak huzur verici olabilir. Belki buradan yeni bir ilişki başlangıcı da gündeme gelebilir. Cinsel yakınlaşma arayışlarında tehlikeli durumlara dikkat edin. Çocuklarla ilgili ya da uzaktakilerle ilgili güçlü ve girişken yeni düzenlemeler yapabilirsiniz. Aile bireyleri ile ya da ev konularında, miras hakkında görüşmeler ve anlaşmalar yapmaya uygun günlerdir.

YÜKSELEN AKREP: Gizli tutkular, eğilimler, fizik ötesi meraklarınız ve risk alan yönleriniz; kişiliğiniz, aile, meslek ve eş ilişkileri için gergin ve zorlayıcı durumlar yaratabilir. Bu konularda özellikle Aslan, Boğa ve Kova burcu kişileriyle sertleşmemeye dikkat edin. Yoksa inatçı tavırlar sizi bitişlere götürebilir. Kişisel eğlence ya da flörtleşme arayışlarında kandırılma ve para kaybetme olasılığı güçlüdür. Uyanık olun ve somut gerçeklerden uzaklaşmayın. Eş ve sevgili ilişkilerinde beklenmedik sarsıcı durumlar aile ve ev konularında sizi kısıtlayabilir. Aile mirası ya da yadigarları ile ilgili bir girişim yapabilirsiniz. Yakın çevre tanıdıklarından ya da dostlardan biriyle sevgili ilişkisi ya da iyi görüşmeler gündeme gelebilir.

YÜKSELEN YAY: Araştırmaya, gezmeye ve okuyup öğrenmeye olan merakınız; uzaktaki kişilerle ya da yabancılarla yaptığınız bağlantılarda; inanç, maneviyat, uzun bir gezi ya da içsel anlamda huzur sağlayacak gibi görünüyor. Bu yolla, duygusal ve ruhsal beklentileriniz karşılanabilir. Dahası, bu durum çocuklarla ilgili eski yaralara iyi gelecek bir kolaylıkla birlikte gelebilir. Ayrıca, uzaktaki bir kadın aile ve ev konularında size yardımcı olabilir. Ancak; ev, aile, aile büyükleri gibi konularda, özellikle Balık burcu kişilerle düş kırıklığı ve huzursuzluk yaratabilecek olan, eş ve para ilişkilerine karşı çok dikkatli ve uyanık olmalısınız. Yeni bir iş gelişmesi, görüşmesi, anlaşması ya da meslek alanı üzerinden para kazandırıcı adımlar atabilirsiniz. Eş ile birlikte düşünce alışverişleriniz, yakın akrabalarınız ve yakın çevreniz ile ilgili yeni bir düzenleme yapmaya yardımcı olabilir. Ancak yakın dostlukları, iş ya da sağlık ile yan yana getirmemeye dikkat edin.

YÜKSELEN OĞLAK: Çevreniz ile kurduğunuz; sağlamcı, gerçekçi, güvenilir ve dürüst ilişkiler bu hafta; kişisel eğlence alanınız, çocuklarla olan ilişkileriniz, flörtleşmeler, kendinizi dışarıya gösterme ve toplumsal ilişkileriniz üzerinde yararlıdır. Boğa burcundan olan kişiler, sizin için bu haftanın yıldızı olabilirler. Buna karşın, Balık burcunda olan çok yakın çevre, dostlar ya da akrabalarla olan görüşmeler, iş yapma ya da anlaşmalarda; aldatılma, kandırılma ya da dolandırılma gibi kaypak ve güvenilir olmayan durumlara karşı uyanık olmalısınız. Çalışarak kazandığınız para, birikimler, alacak ya da borçlar için; iş ortamı şanslı, çocuklar ve kişisel zevkleriniz ise sıkıntılı olabilir. Miras, ya da başkalarına ait verimli bir para; aileniz, eviniz ya da kardeşlerle ilgili olan eski bir üzüntüye iyi gelecek gibi görünüyor.

YÜKSELEN KOVA: Çevrenize gösterdiğiniz kişiliğiniz ve davranışlarınızın, inatçı ve dik başlı yanları, bu hafta özellikle aile ve ev konularında sarsıcı gerilimlere yol açabilir. Daha sakin ve anlayışlı olmanız gereken zamandır. Özellikle, ailede Boğa burcu olan kişiyle tersleşmeyin. Para konusunda; toplumsal konumunuz, mesleğiniz, kariyerde yükselme ya da eş-sevgili ilişkilerinin desteği sizi rahatlatabilir. Ancak dikkat..! Para konusunda haftanın yoğun alanı olan; sosyal kuruluşlar, toplaşmalar, gruplaşmalar ya da kişisel eğlenceler ve flörtleşmelere karşı çok dikkatli ve uyanık olmalısınız. Kandırılma, dolandırılma, iftiraya ya da ihanete uğrama olasılığı vardır. Bu, ayrıca psikolojik yönden de rahatsız edici olabilir. Kardeşler, akrabalar ya da dostlarla ilgili eski bir acıyı ya da üzüntüyü onarmak için şanslı günlerdir.

YÜKSELEN BALIK: Çevrenize karşı gösterdiğiniz; aşırı duygusal, iyimser, sisli, kaypak, gizli, kontrolsüz ve gerçeklerden kopuk kişiliğiniz ve davranışlarınız yüzünden; ailenizde, mesleğinizde, kariyerinizde ya da yöneticilerle olan ilişkilerinizde düş kırıklığı, kandırma, kandırılma, ihanet, iftira ya da psikolojik çöküntüye neden olabilecek durumlar olabilir. Gerçekçi olmaktan asla uzaklaşmayın. Aileden İkizler kişisine, meslek ortamından ise Yay kişisine karşı; kesinlikle açık, net, gerçekçi ve dikkatli olun. Kardeşler ve yakın akrabalar gibi yakın çevreden, sarsıcı sağlık kısıtlanması ya da belki tutuklanma ile ilgili haberler gelebilir. Eski bir para alacağınız ya da borcunuz, iş ortamı yardımıyla istediğiniz yönde gelişecek ve bu konudaki eski üzüntünüzü onaracak gibi görünüyor.