24 Temmuz haftası burç yorumları

Pazar günü Aslan burcuna geçen Güneş, Yengeç burcunun psikolojik yoğunluklu ve içe dönük ağır havasından kurtulup; daha canlı, yaşamdan zevk alan, neşeli, eğlenceli, oyuncu, yaratıcı, çocuksu, dışa açılan, kendini gösteren ve yardımsever yanlarınızı ortaya çıkaracaktır. Bunu en çok, doğum haritanızdaki Aslan burcunun durduğu ev konularında hissedeceksiniz. Yine de diğerlerine kendi istekleriniz için diretmek, baskıcı liderlik yapmak ve yönetmek gibi isteklerinizi kontrol etmelisiniz. Yoksa diğerleri ile çatışma ve kopma yaşayabilirsiniz.

Canlılığı destekleyen başka yerleşimler de var. Kendinizi 3-4 hafta boyunca hareketli ve enerjik hissedebileceğiniz bir döneme girdik. Ölçüyü kaçırmadan; sporda, yarışmalarda, gezi ve eğlencelerde kendinizi göstermek, cesaretle büyük hedeflere yönelmek, para kazanmak, saygı görmek, birliktelik yaşamak ya da başarılar elde etmek için uygun zamandır.

Kadın-erkek konularında geçen haftanın geçimsiz ve çekişmeli durumları bu hafta da devam ediyor. Özellikle yaşlı-genç arasındaki bakış ve anlayış farklılıklarının ortaya çıkacağı ve geri adım atılmazsa, kopmaya doğru gidebileceği zamandır. Bu dönemde dikkat etmeniz gereken diğer konu, özellikle sevgi ilişkilerinde; sabırsız, hızlı ve ani kararlardan, anlaşmalardan ya da görüşmelerden kaçınmaktır. Çünkü rahatsız konumdaki Uranüs, sizi hız sınırlarını aşmaya zorlayacak. Bu yüzden kaza ve krizlerle gelebilecek beklenmedik durumlardan kendinizi korumalısınız.

YÜKSELEN KOÇ: Kişisel zevkler, eğlence, oyunlar, kendinizi gösterme, yarışmalar, yaratıcılık, flörtleşme ve çocuklarla ilgili konuların canlı ve hareketli olacağı zamana başlıyorsunuz. Ancak bu yoğun konularla kutuplaşan; meslek ortamı, sosyal konum ve yönetici ilişkilerinde anlaşmazlık, geçimsizlik ya da liderlik gösterme yarışına girmemelisiniz. Yoksa, özellikle meslek konumunda kayıplar yaşayabilirsiniz. İş ortamında; girişken, canlı ve kararlı olmak, size para kazandıracak gibi görünüyor. Özellikle yaş farkı olan flörtleşme arayışlarında, görüş ayrılığı ve geçimsizlik yaşama olasılığı can sıkıcı olabilir. Ayrıca, bu yüzden beklenmedik maddi kayıplar da gündeme gelebilir. Yapacağınız anlaşmalarda, görüşmelerde ve attığınız imzalarda hızlı karar vermeyin.

YÜKSELEN BOĞA: Aileniz, eviniz, aile büyükleri, aile yadigarları, doğup büyüdüğünüz yerler, çocukluğunuz ya da vatan gibi konular bu günlerde sizin için canlı ve yoğun geçecek görünüyor. Ancak bu konular ile uzaktaki yöneticiler arasında, belki de uzun yolculuklar, büyük hedefleriniz ya da gelecek planlarınızı da ilgilendiren bir çelişki, yönetim baskısı ya da anlaşmazlık var gibi görünüyor. Sakin ve anlayışlı davranmazsanız bunlardan birini kaybedebilirsiniz. Kişisel eğlence, spor, yarışma, flörtleşme gibi alanlardaki başarılar, çevrenizde saygı görmenize ve tanınmanıza yardımcı olacak. Flörtleşme arayışlarınızda grup arkadaşları ile fikir ayrılıkları, yaşlı-genç anlaşmazlığı gibi çekişmeli durumlar olabilir. Aile ya da ev konusunda yapacağınız görüşme ve anlaşmalarda hızlı adımlar atmayın.

YÜKSELEN İKİZLER: Kardeşleriniz, komşularınız, yakın akrabalar, dostlar, yakın çevreniz, kısa geziler, tanıtımlar ve her türlü iletişimler için yoğun ve canlı geçecek zamanlara girdiniz. Ancak yoğunlaşan ve hareket kazanan bu konular ile cinsel tutkularınız ve arayışlarınız arasında bir denge oluşturmalısınız. Yoksa diğer kişilerle anlaşmazlık ve kopmaya kadar gidebilecek inatlaşmalar olabilir. Düşünmeden atılan adımlar, görüşmeler ve anlaşmalar yüzünden beklenmedik psikolojik gerginlikler olabilir. Aile içinde ya da ev konularında girişken ve cesur kararlarınız, sizi oldukça rahatlatan şanslı durumlar yaratacak gibi görünüyor. Meslek ortamındaki bir yönetici ile kadın-erkek ya da yaşlı-genç geçimsizliği gibi anlaşmazlıklar ya da çekişmeler yaşama olasılığı vardır.

YÜKSELEN YENGEÇ: Maddi konular, kazanımlarınız, birikimleriniz, yatırımlarınız, alacaklar ya da borçlarla ilgili konularda; canlanma, yönetme, dışa açılma ve harekete geçme olasılığı vardır. Ancak, yoğunlaşan bu konularda eşiniz, sevgiliniz ya da ortağınız ile bir rekabet, yarışma, yönetme gibi alanlarda geçimsizlik ve anlaşmazlık yaşayabilirsiniz. Bir kopma yaşamamak için daha anlayışlı olmalısınız. Ayrıca sosyal gruplaşmalar üzerinden birisiyle, düşünmeden kuracağınız hızlı bir yakınlaşma ya da anlaşma yüzünden para kaybetme olasılığı da vardır. Birkaç hafta boyunca, yakından ve iyi tanıdığınız kişiler yardımıyla gruplaşma etkinlikleri daha yararlı ve kazançlıdır. Uzaktaki kişilerle ya da yabancılarla; para ve kadın-erkek konularında anlaşmazlık ya da yaşlı-genç çekişmeleri olabilir.

YÜKSELEN ASLAN: Yaklaşık bir ay boyunca kendinizi çevreye göstermek, hava atmak, insanları yönetmek, yeni insanlar tanımak, hızlanan bir yaşam tarzı, genel sağlığınız, kişiliğiniz ve yaşama bakışınız canlı ve enerjik olacaktır. Ancak bu konular yüzünden sağlığınızı ihmal etmemeli, eşinizle ve iş ortamında yöneticilik yapmak için diğerleri ile tartışmamalısınız. Yoksa bazı sonlanmalarla karşılaşma olasılığı vardır. Hızlı ve düşünmeden verdiğiniz kararlar ya da anlaşmalar meslek ve sosyal konumunuza zarar verebilir. Meslekte büyüme şansı, yükselme planları, geleceğe dönük güçlü kararlar ya da yöneticilerle iyi geçinmek; size maddi ve manevi anlamda çok iyi gelecek. Kadın-erkek yakınlaşmaları, para ya da yaşlı-genç anlaşmazlıkları yüzünden gerileceğiniz zaman olabilir.

YÜKSELEN BAŞAK: Bu dönemde daha ağırlıklı olarak kendi iç dünyanız, gizli saklı işler, gizli ilişkiler, sağlığınız, sanat çalışmaları ya da diğer soyut kavramlar ile daha çok ilgilenecek ve bu konulardaki bilinmeyenleri ortaya çıkarmak isteyeceksiniz. Ancak yoğunlaşan bu konular ile gizli flörtleşmeleri birlikte yürütme isteğiniz, bazı dengesiz durumlara neden olabilir. Sevgilinizi ya da iş arkadaşınızı yönetme konusunda bir yarışa girebilirsiniz. Ancak bunun iyi sonuç vermeyeceğini bilmelisiniz. Yabancılar ya da uzaktaki kişilerle hızlı gelişen gizli saklı yazışmalar ve görüşmeler beklenmedik krizler çıkartabilir. Yabancılarla kontrollü ve ölçülü yakınlaşmalar ise daha yararlıdır. Uzun bir gezi sizin için rahatlatıcı ve şanslı olurdu. Kadın-erkek konuları ve yaşlı-genç yakınlaşmalarında, anlaşmazlıklar olabilir.

YÜKSELEN TERAZİ: Benzer düşüncelerle bir araya geldiğiniz ya da ortak çalışmalar yaptığınız kişiler, gruplaşma arkadaşları, toplantılar ya da sosyal etkinlikler için daha canlı ve enerjik olacağınız zamandır. Ancak bu konularda aile büyükleri ile anlaşmazlık yaşama olasılığı da vardır. İsteksizce ev değiştirme zorunluluğu da gündeme gelebilir. Özellikle aile ve ev konusunda diğerleri ile inatlaşmamakta yarar vardır. Gruplaşmalar üzerinden tanıdığınız kişilerle beklenmedik ve hızlı yakınlaşmalar kaza ya da krizleri beraberinde getirebilir. Başkalarına ait para, miras, vergi gibi konularda şanslı zamandır. Kadın-erkek konuları ya da yaşlı-genç çekişmeleri, sağlığınız üzerinde sinirsel gerginlikler yaratabilir. Bu yüzden akışa bırakmak daha iyidir.

YÜKSELEN AKREP: Meslek, kariyer, gelecek planları, sosyal konum ve yöneticilerle olan ilişkiler için daha canlı ve enerjik hissedebileceğiniz zamandır. Bir liderlik ya da yönetme gücü elde edebilirsiniz. Ancak yine de dikkatli olmalısınız. Çünkü bu konuda; yakın çevre, akrabalar ya da aile ile fikir ayrılıkları vardır. İnatlaşmak ve durumu germek size yaramayacaktır. Meslek ortamındaki görüşme ya da anlaşmalar; eş ya da sevgili ile ilgili beklenmedik krizleri tetikleyebilir. Eş ya da sevgili konusundaki şanslı gelişmeler, daha çoğunlukla gruplaşmalar ya da sosyal etkinliklikler üzerinden gelebilir. Kadın-erkek konuları, flörtleşme arayışları ve yaşlı-genç arasındaki çekişmelerde; farklı bakışlar ve farklı anlayışlar yüzünden geçimsizlik yaşama olasılığı da vardır.

YÜKSELEN YAY: Yaklaşık bir ay boyunca; yabancılar, uzaktakiler, davalar, uzun geziler, dinsel inançlar, küresel konular ya da büyük amaçlarınızla ilgili canlı ve hareketli günler görülüyor. Bu alanlarda bir liderlik yapma şansınız olabilir. Ancak yine de bu konularla ilgilenirken, para harcama konusunda dikkatli olmalı ve özellikle yakın çevre kişileriyle inatlaşmamalısınız. Tartışmalı konulara girerseniz, para kaybetme olasılığı da vardır. Ayrıca, uzaktaki sevdiğiniz kişilerle ilgili olarak, kaza ya da kriz haberleri duyma olasılığı vardır. Kişisel sağlığınızı iyi hissedebileceğiniz ve diğerlerine de hizmet ve yardım edebileceğiniz zamandır. Bu sizin iş ya da meslek yaşamınıza da olumlu yansıyacaktır. Aile, aile büyükleri, yaşlı kişiler ya da ev konusunda yaşlı-genç anlaşmazlığı ya da kadın-erkek uyuşmazlığı olabilir.

YÜKSELEN OĞLAK: Yoğun gündeminiz ve canlı gelişmeler daha ağırlıklı olarak; bilinçaltı dürtüler, cinsellik, ölüme dair konular, görünmez ve fizik ötesini ilgilendiren alan, miras, vergi, sigorta, ortaklı paralar ya da başkalarına ait maddi konular olabilir. Bu konuları yönetmek isteyeceksiniz ancak, çevrenizdeki kişilerle fikir ayrılığı, anlaşmazlık ve sürekli kendi isteğinizde diretme eğiliminiz var. Bu yüzden çevrenizde eksilme ya da önemli değişimler olabilir. Hızlı gelişen, cinsel yakınlaşma arayışları ve görüşmelerde beklenmedik kriz ve kazalar olabilir. Flörtleşme arayışları için uzaktaki kişiler ya da yabancılar bu dönemde daha yararlı ve şanslıdır. Yakın çevreniz, kardeşler ya da dostlar buna karşı çıkabilirler. Fikir ayrılığı ya da yaşlı-genç uyuşmazlığı gibi çelişkiler gündeme gelebilir.

YÜKSELEN KOVA: Bugünlerde ve yaklaşık bir ay kadar süreyle, canlı ve hareketli gündeminiz; eş, sevgili, ortak gibi çok yakın ikili ilişkiniz üzerinde yoğunlaşıyor. Ancak bu alanda dikkat etmeniz gereken konu; karşı taraftaki kişi ile yönetme, gizlilik, derin tutkular ya da cinsellik gibi konularda anlaşmazlığa düşmemek ve inatlaşmamaktır. Yoksa, psikolojiniz bundan zarar görebilir. Eş ya da sevgili gelişmesini, aile ya da aile büyükleri ile yan yana getirmemekte yarar vardır. Çünkü hızlı kararlar, ani kriz ya da kazalara yol açabilir. Aile, ev, aile mirası ya da yadigarı için girişimde bulunmak, bu günlerde sizi mutlu edebilir. Ancak maddi değeri olan şeylerle ilgili, diğerleri ile fikir ayrılığına düşmemeli ve uzlaşmacı olmalısınız.

YÜKSELEN BALIK: Bakımını üstlendiğiniz insanlar ya da hayvanlar, yanınızda çalışan kişiler, günlük sıradan işleriniz, sağlığınız, işiniz ya da iş ortamınız hakkında yaklaşık bir ay boyunca canlı ve hareketli günler yaşayabilirsiniz. Bu konularda liderlik yapmak isteyebilirsiniz. Ancak yine de bu konularla bağlantılı olarak, gruplardan tanıdığınız kişilerle görüş ayrılıklarına dikkat edin. Yakın çevreden ya da sevdiğiniz dostlardan biriyle hızlı gelişen iş görüşmeleri ya da anlaşmalarında kaza ve krizler ortaya çıkabilir. Yakın çevreden biriyle; sevgili, eş, ortaklık, birliktelik, nişan, söz ya da evlilik benzeri şanslı durumlar olabilir. Zaten bir ilişkisi olanlar için de mutlu geziler ve eğlenceli zamanlar vardır. Ancak yine de kadın-erkek konularında ve yaşlı-genç anlaşmazlıklarında, zıt davranmamalı, uzlaşmacı ve anlayışlı olmalısınız.