25 Nisan haftası ve Güneş tutulmasında yükselen burçlarınız

30 Nisan Cumartesi günü gerçekleşecek parçalı Güneş tutulmasının etkilerini artık iyice hissetmeye başlamış olmalısınız. Yükselen burçlara göre yaşamın farklı konularında, önemli başlangıçlar gündeme gelecektir. Bu etkiler 6 ay ya da daha uzun sürebilir. Doğum haritanızda; Boğa burcunun 10. derecesine yakın bir gezegen ya da özel nokta varsa, etkilenmeniz buna göre de değişebilir. Bu dönemde; bir şeyler yapma isteği, karışıklık ve yönetim zayıflığı görülebilir. Güneş tutulması önemli depremleri tetikleyebilir. Yeni başlangıçlar yapma isteğiniz harekete geçer. Gizli kalmış ya da belirsiz ve beklemekte olan şeyler aniden ortaya çıkabilir, görünür olabilir ya da netleşebilir. Gelişmeler ani, hızlı ve karmaşa içindedir. Bu yüzden ani ve hızlı kararlar almak yerine, daha duru ve sakin yapıda olduğunuz zamanı beklemeniz uygun olur. Kişisel haritalara göre etkilenmenin farklı olabileceğini unutmadan yükselen burçlara geçiyoruz.

YÜKSELEN KOÇ: Etkilenme konularınız; para kazanma, birikimleriniz, yatırımlarınız ya da alacak ve borç hesaplarınız olabilir. Para konularında, önceden belirsiz ya da gizli olan bir durum aniden belirgin biçimde ortaya çıkabilir. Beklenmedik yeni başlangıçlar ve planlar yapma isteğinde olabilirsiniz. Bu, olumlu sonuç getirebilir ancak hızlı kararlar almamalısınız. Daha sakin ve heyecanınızın yatıştığı zamanı beklemek daha iyidir. Duygusal ve sezgisel ağırlıklı olan; dinsel inançlar, içsel konular, gizli aşklar ve yakınlaşmalar, soyut kavramlar, sanatta yaratıcılık, psikolojik etkilenme ya da daha insancıl duygularınız bu dönemde canlıdır. Ancak bu duygusal yoğunluk, maddi konularda tartışmalı durumlara da neden olabilir. Gruplaşmalara ya da yüzeysel grup arkadaşlıklarına dikkat etmelisiniz. Bu yüzden yanlış bir anlaşma yapabilir ya da yakın çevre ile olan bağlarınızı zayıflatabilirsiniz. Çok eskiden gelen alışkanlıklarınızı geride bırakma konusunda sıkıntı ya da endişe yaşayabilirsiniz. Meslek, toplumsal konum, gelecek planları ya da kariyeriniz için önemli bir değişim yaşayabilir, kazançlı bir anlaşma yapabilirsiniz.

YÜKSELEN BOĞA: Etkilenme konularınız; kendinizi gösterme, güvenilir kişilerle tanışmalar, güçlü karakter gösterileri, güçlü başlangıçlar yapma, kendinden emin, sağlam ve dürüst kişiliğinizi gösterme isteği olacaktır. Yeni insan ilişkileri ya da yaşamınızın gidişini etkileyecek güçlü ve hızlı bir başlangıç yapma isteğiniz var. Ancak yine de sakince düşünerek adım atmak daha iyidir. Yaşamınızdaki gizli bir şey aniden netleşebilir. Daha çok soyut konuları paylaştığınız; grup arkadaşlıkları, toplantılar, benzer duygu ve düşünüşteki kişilerle bir araya gelmek için iyi zamandır. Bu tür gruplardan sevgili ilişkileri bulma ya da maddi kazançlar elde etme olanağı da vardır. Sağlamcı bakış açınız, gruplaşmalardaki duygusal arayışlarınızı sorgulamanıza neden olabilir. Meslek alanında bazı kısıtlanmalar maddi anlamda yanlış anlaşmalara götürüp para kaybettirebilir. Çok eskiden gelen alışkanlıklarınızı geride bırakma konusunda sıkıntı ya da endişe yaşayabilirsiniz. Yabancı ülkeler, yabancılar, farklı kültürler, dinsel inançlar, eğitimler ya da uzun gezilerle ilgili önemli değişimler yaşayabilir, bunları kullanarak para kazandıracak anlaşmalar yapabilirsiniz.

YÜKSELEN İKİZLER: Etkilenme konularınız daha çok; soyut kavramlar, rüyalar, psikolojik yapınız, gizli işler, ilişkiler, inançlar, hastaneler, sanatta yeni adımlar, diğerlerine yardım etme isteğiniz ya da gizli düşmanlarınız olabilir. Bu konularda daha önce saklı olan bir şey, aniden ve beklenmedik biçimde ortaya çıkabilir. Hızlı başlangıç kararları alabilirsiniz, ancak daha sakin düşünmek ve hareket etmek daha doğru olacaktır. Mesleğinizde, sosyal konumunuzda, gelecek planlarınızda ya da yöneticilerle olan ilişkilerinizde huzurlu, sakin ve yaratıcı olduğunuz zamandır. Terfi edebilirsiniz, maddi ve manevi kazançlar sağlayabilir, tanınmış kişi olabilir ve saygı görebilirsiniz. Belki bu alanda kadın erkek ilişkileri de gündeme gelebilir. Yabancılar, eğitim, hukuk davaları gibi konularda iletişim ya da görüşme engellerine takılabilirsiniz. Cinsel yaşamda önemli bir değişim getirecek görüşmeler ya da iletişimler gündeme gelebilir.

YÜKSELEN YENGEÇ: Etkilenme konularınız; grup arkadaşlıkları, benzer düşünceler ve amaçlar için bir araya geldiğiniz insanlar, toplantılar, birlikte hareket ettiğiniz ancak tanışıklık düzeyindeki arkadaşlarınızla ilgilidir. Bu alanda önceden gizli saklı olan bir şey beklenmedik ve hızlı biçimde gelişerek ortaya çıkabilir. Hızlı kararlar ve başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Ancak daha sakin adımlar atmalısınız. Yurt dışı konular, eğitimler, büyük hedefler, hukuk davaları, uzun geziler için yeni olanaklar ve şanslar gündeme gelebilir. Duygu ve sezgileriniz bu alanda yüksektir. Belki yabancılarla aşklar gündeme gelebilir. Başkalarına ait maddi olanaklar, vergiler ya da miras konusu bunalımlara neden olabilir. Bu gelişmeler sizde başarısızlık, yetersizlik, korku ya da psikolojik sıkıntıya neden olabilir. Gizli bir düşman tarafından dedikoduya ya da şikayete konu olabilirsiniz. Eş, sevgili ya da ortaklık ilişkilerinde önemli değişimleri gündeme getirecek gizli görüşmeler olabilir.

YÜKSELEN ASLAN: Etkilenme konularınız; meslek, sosyal konum, toplumsal rolünüz, yöneticilerle olan ilişkiler, gelecek ve kariyer planlarınızla ilgilidir. Bu alanda daha önce bilmediğiniz ya da gizli olan bir gerçeğin aniden ve beklenmedik biçimde ortaya çıktığını görebilirsiniz. Bu alanda yeni başlangıçlar yapmak isteyeceksiniz, ancak yine de sakin ve düşünerek hareket etmelisiniz. Miras, vergi, sigorta, eşinize ya da başkalarına ait maddi olanaklardan yararlanma zamanıdır. Ölüm ötesi konularda; yaratıcılığınız, duygu ve sezgileriniz yüksektir. Cinsel yakınlaşmalar gündeme gelebilir. Gruplaşmalardan gelebilecek dedikodu ya da yalan haberlerle eş ya da sevgili ilişkiniz zedelenebilir. Küslükler görülebilir. Çok eskiden gelen alışkanlıklarınızı geride bırakma konusunda sıkıntı ya da endişe yaşayabilirsiniz. İş ortamınızda önemli değişimler yaşayabilirsiniz. Bunun için görüşmeler ya da anlaşmalar yapmaya uygun zamandır.

YÜKSELEN BAŞAK: Etkilenme konularınız; yabancılar, yabancı ülkeler, dinsel inançlar, eğitimler, hukuk davaları, farklı kültürler, size yabancı olan her şey, gelecek amaçlarınız ya da uzun gezileriniz olabilir. Bu konularda daha önce belirsiz ya da beklemede olan bir şeyin netleştiğini göreceksiniz. Bu alanda beklenmedik hızlı başlangıçlar yapmaya ya da adımlar atmaya uygun bir ortam vardır. Yapmanız gereken, düşünmeden adım atmamak ve acele etmemek olmalıdır. Eş, ortaklık, sevgili gibi yakın ikili ilişkiler için sakin, huzurlu ve barış içindeki zamanlardır. Önemli yakın ilişkiler için hazırsınız. İş ortamı, iş arkadaşları ya da sağlıkla ilgili bazı kısıtlanmalar yaşayabilir, olumsuz haberler alabilir ya da yanlış anlaşmalar yapabilirsiniz. Gerçekçi, sade ve dürüst anlaşmalar yapmak gerekir. Çok eskiden gelen alışkanlıklarınızı geride bırakma konusunda sıkıntı ya da endişe yaşayabilirsiniz. Kişisel eğlence alanınız, flörtleşmeler, şans oyunları ya da çocuklarla ilgili yeni bir dönem ve değişim işaretleri var. Meslek alanından gelecek önemli bir haber bu değişimi destekleyecek nitelikte görünüyor.

YÜKSELEN TERAZİ: Etkilenme konularınız; başkalarına ya da eşinize ait maddi olanaklar, miras, vergi ve sigorta gibi alanlar, ölüm ötesi konular ya da cinsel yaşamınız olabilir. Daha önce gizli ya da belirsiz olan bir durum bu dönemde netleşebilir. Bu konularda beklenmedik gelişmeler, yenileşme düşünceleri ya da başlangıç düşünceleri bu günlerde sizi meşgul edecek görünüyor. Atacağınız adımları acele etmeden ve heyecana kapılmadan atmalısınız. İş ortamı, iş arkadaşları ve sağlık alanında huzurlu ve mutlu hissettiğiniz dönemdir. Bir sağlık sorunu varsa iyileşme zamanıdır. İş ortamında kadın erkek yakınlaşmaları olabilir. Kişisel eğlence alanınız, çocuklar, flörtleşmeler ya da borsa döviz gibi riskli alanlarda kısıtlanmalı ve bunalımlı zaman olabilir. Yabancılarla ilgili ya da uzaktan gelecek olumsuz bir haber canınızı sıkabilir. Aile, ev, vatan ya da aile büyükleri için önemli ve rahat geçecek bir değişim dönüşüm, yeni bir anlaşma ya da belki ev değiştirme dönemi olabilir. Önceden beri yapmak istediğiniz değişiklik için şimdi uygun zamandır.

YÜKSELEN AKREP: Etkilenme konularınız; eş, sevgili, ortak ya da çok yakın ikili ilişkileriniz hakkındadır. Bu alanda hiç hesapta olmayan yeni gelişmeler, başlangıçlar ya da adımlar atmaya uygun zamandır. Daha önce; gizli, belirsiz ya da bilinmeyen bir durum bu dönemde aniden ortaya çıkarak netleşebilir. Yapmanız gereken; karar alırken ya da adım atarken olabildiğince sakin ve duru bir ruh halinde bunu gerçekleştirmektir. Aceleden, telaştan ve kaos yaratan ortamlardan uzak durun. Yeni sevgili arayışları, flörtleşmeler, kişisel eğlenceler, su kenarı geziler, çocuklarla yakınlaşmalar, barış, huzur ve sevgi duygularınızı yoğun yaşayabilirsiniz. Aile ve ev içinde bazı sıkıntılı durumlar, aile büyüklerinden sağlıkla ilgili olumsuz haberler alabilirsiniz. Kardeşler, yakın çevre, iletişimler, kısa geziler, kısa eğitimler, kurslar ya da okuma yazma etkinlikleri için önemli değişimler olabilir. Bu alanlarda yapmak istediğiniz değişiklikler, görüşmeler ya da anlaşmalar için uygun zamandır.

YÜKSELEN YAY: Etkilenme konularınız; iş ortamı, iş arkadaşları, sağlığınız, görev ve sorumluluklarınız, bakımını üstlendiğiniz kişiler ya da hayvanlardır. Gelişmeler beklenmedik hızda olabilir. Daha önce gizli kalmış bir şey aniden ortaya çıkıp belirginleşebilir. Özellikle sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Yeni başlangıçlar yapmak ya da yeni kararlar almak için acele etmeyin. Aile ile hoş ve duygusal zamanlar geçirmek ya da su kenarı geziler için uygun fırsatlar var. Ancak, sıradan çevresel ilişkileriniz ve çevreye verdiğiniz görüntü, aile ilişkilerinizi biraz kısıtlayacak gibi görünüyor. Dengeyi bulmak gerekir. Yakın çevre ve kardeşlerle iletişim kopukluğu olabilir. Kısa geziler ya da eğitimler biraz sıkıntılı görünüyor. Çok eskiden gelen alışkanlıklarınızı geride bırakma konusunda isteksizlik ya da endişe yaşayabilirsiniz. Maddi konularda önemli bir değişim yaratmak için ortağınızla iş görüşmeleri ya da yeni anlaşmalar yapmaya uygun zamandır.

YÜKSELEN OĞLAK: Etkilenme konuları; kişisel eğlenceleriniz, kendinizi dışa anlatma ve gösterme isteği, çocuklar, flörtleşmeler, aşk arayışları, yarışmalar, borsa, döviz ya da kumar gibi riskli alanlardır. Bu konularda üstü örtülü bir gerçek beklenmedik biçimde aniden ortaya çıkabilir. Bu konularda yeni başlangıçlar yapmak ya da yeni adımlar atmak için sakin kalmakta zorlanabilirsiniz. Ancak acele etmemelisiniz. Kardeşler ya da yakın çevre ile sıcak ve duygusal ilişkiler, geziler ya da görüşmeler yapabilirsiniz. Bu alanda duygularınız ve sezgileriniz yüksek, belki yakın çevreden yeni bir gönül ilişkisi alev alabilir. Sağlığınıza ve iş anlaşmalarına dikkat etmelisiniz. Bazıları bozulabilir ya da maddi zarara uğrayabilirsiniz. Çok eskiden gelen alışkanlıklarınızı geride bırakma konusunda sıkıntı ya da endişe yaşayabilirsiniz. Yaşamınızda, yaşam koşullarında ve her zamanki alışkanlıklarınızda önemli bir değişim olmak üzeredir. Bununla ilgili verimli görüşmeler ya da anlaşmalar yapmaya uygun zamandır.

YÜKSELEN KOVA: Etkilenme konularınız; aile, ev, aile büyükleri, vatan ya da çocukluğunuzla ilgilidir. Bu dönemde, kendinizi içsel dünyanızla hesaplaşırken bulabilirsiniz. Aile ya da ev içinde beklenmedik gelişmeler ve gizli olan bir şeyin aniden ortaya çıkması sizi şaşırtabilir. Yeni başlangıçlara hazır hissediyorsunuz. Sıradan çevresel ilişkileriniz ya da çevreye göstermek istediğiniz kişiliğiniz ile aile ve ev konuları arasında olumsuz bir etkileşim var. Çevresel davranış alışkanlıklarınız aile ortamını biraz geriyor ve yapmak istediğiniz yeni başlangıçları zorlaştırıyor gibidir. Acele kararlardan kaçının. Maddi konularda duygularınıza ve sezgilerinize güvenirseniz kazançlı çıkabilirsiniz. Aile büyükleri biraz karşı çıksalar bile, sezgilerinizle ve soyut kavramlar üzerinden para kazanma olasılığınız vardır. Çok eskiden gelen alışkanlıklarınızı geride bırakma konusunda sıkıntı ya da endişe yaşayabilirsiniz. Eğlence alanınız, flörtleşmeleriniz ya da çocuklarla olan iletişimler bu günlerde psikolojinizde önemli ve yaratıcı değişimlere neden olabilir. Gizli aşklar gündeme gelebilir.

YÜKSELEN BALIK: Etkilenme konularınız; kardeşler, yakın çevreniz, iletişimleriniz, okuma yazma tanıtım gibi alanlar, kısa geziler ya da kısa eğitimlerdir. Bu konularda hızlı gelişen durumlar karşınıza çıkabilir. Daha önceden belirsiz olan bir şey aniden netleşebilir. Hızlı bir karar vermek ya da başlangıç yapmak isteyebilirsiniz. Ancak bunun için telaşta olduğunuz zamanı değil, sakin olduğunuz zamanları seçmelisiniz. Sıradan çevresel ilişkilerde ve kendinizi dışarıya gösterme seçimlerinizde; nazik, iyicil, çekici, alımlı, sanatçı, duygusal, saygın ve kültürlü özellikleriniz bu dönemde çok işinize yarayabilir. Yeni tanışmalar ve aşklar gündeme gelebilir. Ancak bu durum yakın akrabalar tarafından hoş karşılanmayabilir. En iyisi dengeyi korumaktır. Gizli bir düşman, hastane ya da kısıtlandığınız koşullar; aileniz, aile büyükleriniz ya da ev halkı ile olan görüşmelerinizi engelleyebilir. Çok eskiden gelen alışkanlıklarınızı geride bırakma konusunda sıkıntı ya da endişe yaşayabilirsiniz. Bu günlerde katıldığınız toplantılar ya da gruplaşmalarda önemli bir değişim gündeme gelebilir. Aile büyüklerinin yardımıyla ya da ev ile ilgili konularda kuracağınız iyi iletişimler ya da anlaşmalar gruplarda yöneticilik kazanmanıza yardımcı olabilir.