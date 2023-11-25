27 Kasım haftası burç yorumları

Geçen haftanın gergin gökyüzü; su baskınları, sel ve beklenmedik doğal felaketlerle kendini göstermişti. Bu hafta Güneş/Mars kavuşumunun Satürn’e yaptığı olumsuz kare açı, zayıflayarak devam ediyor. Ancak yine de Satürn, özellikle haftanın ilk günündeki dolunayda, Ay’a da kare yaptığı için; gerginlik, sonlanma, kayıplar, kısıtlanma, engellenme ya da psikolojik sıkıntıya gidebilecek yıkıcı durumları harekete geçirebilir. Bu yüzden; karşıt görüşler, farklı düşünceler, çelişkiler, anlaşmazlık, inatlaşma, çekişme, kadın-erkek geçimsizliği gibi durumlara çok dikkat etmeli ve gerilen enerjinizi daha verimli alanlarda kullanmalısınız. Yoksa var olan durumu ya da elde olanı kaybedebilirsiniz.

Geçen hafta başlayan Neptün-Merkür olumsuz kare açısı, bu hafta da devam ediyor. Bunun anlamı; aldatma, aldatılma, yalan, dolan, iftira, sahtekarlık, anlaşmaların bozulması, güvensiz iletişimler, görüşmeler, sahte yazışmalar, açık ve net olmayan kaypak, bulanık, sisli durumlara düşmek, doğru yönü kaybetmek, bir düşünceden çıkış yolu bulamamak, alkol benzerlerinin zararları ya da zihnin çalışmasını engelleyen ve uyuşturan durumlar olabilir. Bu yüzden yapacağınız görüşmelere, anlaşmalara ve atacağınız imzalara çok dikkat etmelisiniz.

İyi haberler de var. Çarşamba’dan sonra; eğer yapacağınız görüşmelerde ya da atacağınız imzalarda; akılcı, ölçülü, gerçekçi, açık, seçik, dürüst, güvenilir olanı seçer ve ayağınızı yere sağlam basarsanız; görüşme, anlaşma ya da imza atma gibi konulardan kazançlı çıkma olasılığı da vardır. Yaşlı-genç beraberliği ve yakınlaşması için iyi zamandır. Arcturus ve Spica’nın, Venüs ile kavuşumu; doğum haritanızın Terazi evi konularında; aşk, para, saygınlık, başarı, şans, sağlık, eğlence, çekicilik ve sanatçı yetenekler için çok uygun bir hafta olduğunu söyler. Ancak yine de gizemli, suça yatkın ve tehlikeli görünen kişilerle yakınlaşmamaya dikkat edin.

YÜKSELEN KOÇ: Uzaktaki tanıdıklarınız, yabancılar, yabancı ülkeler ile daha yakın olduğunuz kişiler, akrabalar ve kardeşler arasında fikir ayrılıkları, çekişme ve anlaşmazlıklar olabilir. Buna bir düzen getirmeli ve çekişmeleri sonlandırmalısınız. Aksi durumda bu konularla birlikte zarar görecek olan, sizin psikolojiniz olacak. Ayrıca; gizli düşmanlara, hastane ya da cezaevi gibi izole ortamlara dikkat edin. Hafta boyunca uzaktaki kişilerle yapacağınız görüşme ve anlaşmalarda kandırılma tehlikesi var. Çarşamba’dan sonra; daha akılcı, ölçülü ve dürüst olmak koşulu ile para kazancı getiren anlaşmalar ya da görüşmeler yapılabilir. Meslek ortamından biriyle ya da bir yönetici ile cinsel yakınlaşma sakıncalıdır. Bunun yerine kalbinizi okşayacak ve huzur verecek deneyim sahibi biri ile yakınlaşma daha doğru olur.

YÜKSELEN BOĞA: Başkalarının maddi olanakları, ortaklı para ya da cinsellikle ilgili konular bu hafta öne çıkıyor. Ancak bu konuları yönetmek ile kendi paranız hakkında diğer insanlarla görüş ayrılığı, karşılıklı restleşme ya da inatlaşmalar olabilir. En iyisi bir denge içinde kalmaktır. Aksi durumda, hem bu konularda, hem de sosyal gruplaşma çevrelerinde engellenebilir ya da zarar görebilirsiniz. Hafta boyunca, sosyal gruplaşma arkadaşlarından biriyle yapacağınız görüşme ya da anlaşmada kandırılmamaya dikkat etmelisiniz. Çarşamba’dan sonra; daha akılcı, ölçülü ve dürüst olmak koşulu ile huzurlu ve kazançlı bir hafta olabilir. İş ortamından biriyle ya da uzakta yaşayan biriyle, gizli saklı cinsel yakınlaşmalar tehlikelidir. Bunun yerine, yaş farkı olsa bile sosyal gruplardan tanıdığınız biriyle, güvenli bir beraberlik daha iyidir.

YÜKSELEN İKİZLER: Haftanın ağırlıklı konusu eş, sevgili, ortak gibi en yakın ikili ilişkiniz hakkındadır. Diğer taraf ile kaşıt görüşler, anlaşmazlıklar, çekişmeler, belirsizlikler ve duygusal iniş çıkışlar yaşayabilirsiniz. Uyum içinde kalmalısınız. Aksi durumda, hem bu konularda, hem de meslek ve kariyeri ilgilendiren alanda; kayıp, sonlanma, gerginlik ve kısıtlanma tehlikesi vardır. Hafta boyunca, meslek ve kariyeri ilgilendiren görüşme ve anlaşmalarda kandırılma olasılığı görülüyor. Çarşamba’dan sonra; daha akılcı, ölçülü ve dürüst olmak koşulu ile yapacağınız görüşme ve anlaşmalarda, huzur, sağlık ve maddi kazanç şansı var. Gizli saklı ve tehlikeli cinsel yakınlaşmalar ve arayışlardan kendinizi koruyun. Bunun yerine, yaş farkı olsa bile meslek ortamından biri ya da bir yönetici ile daha güvenilir ve kalıcı bir ilişki daha doğru olur.

YÜKSELEN YENGEÇ: İşiniz, iş arkadaşlarınız, sağlığınız, bakımını üstlendiğiniz kişiler, görev ve sorumluluklarınız hakkında diğer kişilerle anlaşmazlık, çekişmeler, görüş ayrılığı ya da belirsiz durumlar yaşayabilirsiniz. Dengeyi bozmamak gerekir. Aksi durumda; yabancılar, eğitimler, uzak geziler ya da büyük planlarınız da bundan olumsuz etkilenecek. Hafta boyunca, uzaktaki kişiler ya da yabancılarla olan görüşme ve anlaşmalarda kandırılmamaya dikkat edin. Çarşamba’dan sonra; daha akılcı, ölçülü ve dürüst olmak koşulu ile yapacağınız görüşme ve anlaşmalarda, özellikle sosyal çevre arkadaşlarından yarar görebilirsiniz. Gizemli ve tehlikeli bir eş ya da sevgili ilişkisi, aile birliğinizi, uyumunu ve neşesini bozma eğilimindedir. Bugünlerde daha doğru olan; yaş farkı olsa bile güvenilir olan ve uzakta yaşayan biriyle yakınlık kurmak olabilir.

YÜKSELEN ASLAN: Eğlence yaşamı, kişisel zevkler, hobiler, sevgili arayışları, çocuklar, şans oyunları ve kendinizi diğerlerine anlatma gibi konulardan birinde ya da birkaçında diğer kişilerle ve özelikle de sosyal gruplaşma arkadaşlarından biriyle farklı görüşler ve çekişmeler olabilir. Uyumlu ve dengede kalmakta yarar vardır. Aksi durumda, tehlikeli gerginlikler ortaya çıkabilir. Hafta boyunca, gizli saklı cinsel yakınlaşmalarda, kandırılma ya da iftira gibi durumlara karşı dikkatli olmalısınız. Çarşamba’dan sonra; daha akılcı, ölçülü ve dürüst olmak koşulu ile yapacağınız görüşme ve anlaşmalar, meslek ve kariyer için yararlı olacaktır. İş ortamından gizemli ve tehlikeli biriyle cinsel beraberlik, sağlığınızı da olumsuz etkileyebilir. Bunun yerine, yaş farkı olsa bile daha güvenilir ve kalıcı olan bir yakınlaşma daha iyidir.

YÜKSELEN BAŞAK: Ev, aile, aile bireyleri ile meslek ve kariyeriniz arasında kararsızlık, belirsizlik, çelişen durumlar ya da aile büyükleri ile farkı düşünceler ve duygusal iniş çıkışlar olabilir. Bu konularda olabildiğince uyumlu ve dengeli olmalısınız. Aksi durumda bu tartışmalı durum; eş, sevgili ya da evlilik ilişkisini de olumsuz etkileyecek. Hafta boyunca; eş, sevgili ya da evlilik konusunda; yalan, dolan, iftira, bulanık ve sisli durumlara karşı dikkatli olun. Çarşamba’dan sonra; daha akılcı, ölçülü ve dürüst olmak koşulu ile yapacağınız görüşme ve anlaşmalar özellikle; yabancılar, uzaktakiler, geziler, eğitimler gibi alanlarda size şans taşıyabilir. Gizemli ve tehlikeli cinsel arayışlar size para kaybettirir. Bunun yerine; yaş farkı olsa bile daha güvenilir ve kalıcı olan eş ya da sevgili ilişkileri daha iyidir. Bu sizin için maddi açıdan rahatlama da yaratabilir.

YÜKSELEN TERAZİ: Kardeşler, yakın akrabalar, komşular ve tüm iletişimleriniz için yoğun bir haftadır. Ancak bunlarla ilgili olarak, yabancılar ya da uzaktaki kişilerle fikir ayrılığı ve çekişmeleriniz olabilir. Sakin ve dengede kalmak gerekir. Çünkü bu konulardaki anlaşmazlıklar; iş ortamını, sağlığınızı, görev ve sorumluluklarınızı da olumsuz etkileyebilir. Hafta boyunca; iş ortamınız, görev ve sorumluluklar hakkında yapacağınız görüşme ve anlaşmalarda; yalan, dolan, iftira gibi durumlara dikkat etmelisiniz. Çarşamba’dan sonra, daha akılcı, ölçülü ve dürüst olmak koşulu ile yapacağınız görüşme ve anlaşmalar özellikle; ortaklı paranın yönetimi, miras ya da vergi gibi konularda sizi şanslı kılıyor. Aile üyelerinden birinde ya da evdeki zorunlu bir değişim yüzünüzden; neşeniz, sağlığınız ve çevrenizle olan uyum bozulabilir. İş ortamında, yaş farkı olan biriyle güvenli bir yakınlık kurma şansı var.

YÜKSELEN AKREP: Para kazanma, alacaklar, borçlar, ödemeler ve kendinize verdiğiniz öz değer hakkında yoğun geçecek bir haftadır. Bu konularda, diğerleri ile anlaşmazlık, çekişme, tartışma ve görüş ayrılığı olabilir. En iyisi daha hoşgörülü ve anlayışlı olmaktır. Çünkü bu anlaşmazlıklar, kişisel zevkleri ve eğlence yaşamınızı da olumsuz etkileyecek gibi görünüyor. Hafta boyunca; para konusunda beklentilerin boşa çıkması, kandırılma, aldatılma ya da iftiraya uğrama olasılığı var. Bu konuda daha gerçekçi olmalısınız. Çarşamba’dan sonra, daha akılcı, ölçülü ve dürüst olmak koşulu ile yapacağınız görüşme ve anlaşmalar özellikle; eş, sevgili ortaklık ya da evlilik için şanslı görünüyor. Yakın çevreden biriyle cinsel yakınlaşma yüzünden ya da belki de yaşadığınız yerde ve aileden biriyle ilgili önemli bir değişim yüzünden psikolojik sağlığınız bozulabilir. Yaş farkı olsa bile güvenilir bir sevgili ilişkisi huzur bulmak için iyi olur.

YÜKSELEN YAY: Bu hafta daha çok kendinizle ilgileniyor olacaksınız. Vereceğiniz kararlar, genel sağlığınız, alışkanlıklarınız ve yaşam tarzınız ile ilgili konularda, özellikle eşiniz ya da sevgilinizle görüş ayrılıkları olabilir. Bu konuda karşılıklı anlayış içinde olmakta yara vardır. Çünkü anlaşmazlıklar ev ve aile yaşamını da olumsuz etkileyebilir. Hafta boyunca; ev ve aile hakkında yanlış karar vermemek için bulanık, sisli, kaypak ve yalan-dolan durumlara dikkat etmelisiniz. Çarşamba’dan sonra, daha akılcı, ölçülü ve dürüst olmak koşulu ile yapacağınız görüşme ve anlaşmalar özellikle; iş, iş ortamı ve sağlık ile ilgili konularda şanslıdır. Sosyal gruplaşmalar ve sahip olduğunuz para arasında, birbirlerini olumsuz etkileyen ve kayıplara götüren durumlar var. Tehlikeli durumlara girmemek gerekir. Aileden güvenilir yaşlı birisi, baba ya da eş yardımıyla sosyal ilişkilerinizde uyum, sevgi, barış ve huzur bulabilirsiniz.

YÜKSELEN OĞLAK: Bu haftanın yoğun konuları; daha çok soyut kavramlar, hastaneler, gizli düşmanlar, sağlık ve sanatla ilgili görünüyor. Bu konularda diğerleri ile görüş ayrılığında ve anlaşmazlık içinde olabilirsiniz. Ancak daha uyumlu ve anlayışlı olmalısınız. Çünkü bu anlaşmazlıklar; yakın çevreniz, kardeşler ya da akrabalarla olan iletişimleri de olumsuz etkileyebilir. Hafta boyunca; yakın çevre dostlarından biri tarafından, belki gizli bir ilişki ya da görüşme hakkında kandırılma ve aldatılma durumu olabilir. Çarşamba’dan sonra, daha akılcı, ölçülü ve dürüst olmak koşulu ile yapacağınız görüşme ve anlaşmalar özellikle; eğlence, flörtleşme, şans oyunları ve yarışmalar gibi konularda şans getirebilir. Meslek ortamından biriyle gizemli ve tehlikeli cinsel yakınlaşmalar zararlıdır. Bunun yerine; yaş farkı olsa bile yakın çevre bağlantısıyla kuracağınız sağlam bir ilişki, hem kariyeriniz hem de aşk beklentisi için daha doğru olur.

YÜKSELEN KOVA: Haftanın yoğunlaşan konuları; benzer amaçlar için bir araya geldiğiniz gruplar, takım çalışması yaptığınız kişiler ya da yüzeysel olarak tanıdığınız sosyal çevreleri kapsıyor. Ancak bu sosyal gruplar ile sizin kişisel zevk ve eğlence anlayışınız birbirine uymuyor ve çekişmeler çıkacak gibi görünüyor. Yine de uzlaşma ve anlaşma yolları aramalısınız. Çünkü bu anlaşmazlık, sizin maddi durumunuzu da olumsuz etkileyebilir. Hafta boyunca maddi konularda; kandırılma, aldatılma ve yanlış bir imza gündeme gelebilir. Çarşamba’dan sonra, daha akılcı, ölçülü ve dürüst olmak koşulu ile yapacağınız görüşme ve anlaşmalar; özellikle ev, aile, aile bireyleri gibi konularda daha şanslıdır. Uzaktaki biriyle; gizli saklı cinsellik olmamak koşuluyla, maddi desteği de olan yaşlı genç yakınlaşması olabilir.

YÜKSELEN BALIK: Haftanın yoğun konuları; meslek, kariyer, gelecek planları ve yönetici ilişkileriyle ilgilidir. Ancak bu konularda özellikle aile ve ev halkıyla farklı görüşleriniz var. Bu anlaşmazlıkta orta yolu bulmak ve dengelemek gerekir. Aksi durumda, kişiliğinizin kısıtlandığını ve engellendiğini hissedebilir ya da psikolojik yönden gerilebilirsiniz. Hafta boyunca; çevresel ilişkilerdeki kaypak durumlar, aldatılma, yanlış bir görüşme ya da imza meslekte sıkıntı yaratabilir. Çarşamba’dan sonra, daha akılcı, ölçülü ve dürüst olmak koşulu ile yapacağınız görüşme ve anlaşmalar özellikle; yakın dostlar, akrabalar, kardeşler ve iletişimler hakkında size şans getirir. Sosyal gruplaşmalar üzerinden gelen cinsel yakınlaşmalar sorunludur. Bunun yerine yaş farkı olsa bile daha gerçekçi ve duygusal yönü de olan güvenilir beraberlikler daha iyidir.