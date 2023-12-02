4 Aralık haftası burç yorumları

Güneş-Mars kavuşumu ve Satürn’ün Mars’a yaptığı kare açı zayıflasa bile bu hafta da devam ediyor. Bu yüzden; yakıcı, yıkıcı, öfkeli, saldırgan durumlara, patlama, yangın ve yaralanmaya dikkat etmelisiniz. Ayrıca; kısıtlanma, engellenme, gerginlik ya da inatlaşmalardan uzak durun. Öfke ile kalkarsanız, zararla oturabilirsiniz. Bunun yerine; daha barışçı, anlaşmacı ve uzlaşmacı olmalısınız. Özellikle hafta sonu; Perşembe, Cuma, Cmt. ve Pazar günlerinde, Antares zaten olumsuz yerleşimdeki Mars-Güneş kavuşumunun etkilerini daha da çoğaltabilir. Büyük olaylar, büyük savaşlar ya da büyük kayıplar görebiliriz. Yayılma ve büyüme isteği saldırganlığa dönüşebilir. Eğer güç ve otorite dengelenmezse, şiddetin dozu artar. Ayrıca; kalp, beyin ve tehlikeli sağlık sorunları gündeme gelebilir.

Bu hafta Pluto’nun Venüs ve Jüpiter ile gerilimli açıları da devrede olacak. Cinsel zorbalık, aşırı tutkulu dürtülerin kontrolsüzlüğü, ölçüsüz yakınlaşmalar, tacizler, ilişkilerde kıskançlık, büyük amaçlara ulaşmaya çalışırken gelen kayıplar, büyük planlarda zorunlu değişimler, kayıplar ya da hesapsızlık yüzünden işlerin bozulması gibi durumlarla karşılaşma olasılığı vardır.

İyi haberler; geçen haftadan gelen yaşlı-genç aşkları için şanslı dönem devam ediyor. Görüşmeler, yazışmalar, iletişim kurma, okuma, yazma, bilgi alışverişleri, eğitimler, doğru bilgiyi yayma, büyütme, kültür gezileri, basın-yayın, tanıtım işleri gibi konular şanslıdır. Dikkat etmeniz gereken şey; bu konularda, para ve aşkta diğerleri ile görüş ayrılığına düşmeden ve aşırı harcamalar yapmadan ölçülü olmaktır.

YÜKSELEN KOÇ: Yabancılar, uzaktakiler, eğitimler, büyük amaçlar, yabancı kültür, gökyüzü ile ilgili konular, davalar gibi alanlardan birinde; yakıcı, yıkıcı durumlar, gerginlik, inatçılık ya da engellere dikkat etmelisiniz. Çünkü bunlar; kayıplara, psikolojinizin bozulmasına, hastane ya da bir yerde kısıtlı kalmanıza neden olabilir. Gerilim gördüğünüz yerde tepki vermek yerine sabırlı olmalısınız. Ayrıca, öfkeli davranışlar meslek ve kariyere zarar verebilir. Mesleğinizde para getiren bir anlaşma yapabilirsiniz. Ancak, sonradan aşırılık ve ölçüsüzlük yüzünden koşullar tersine dönebilir. Güvenilir ve kalıcı olan bir yaşlı-genç ilişkisi size iyi gelebilir. Eğer, Salı’dan sonra, kendi paranız ile ortaklı bir para konusunda kararsız kalırsanız, dengeyi korumaya bakın.

YÜKSELEN BOĞA: Sosyal gruplaşmalar, toplantılar, bir araya geldiğiniz yüzeysel arkadaşlarınızdan biriyle cinsel yakınlaşma; bu hafta yakıcı, yıkıcı ve tehlikeli durumlara neden olabilir. Saldırganlık, yaralanma, gruplardan dışlanma ya da yüksek gerginlikten korunmak için sabırlı, yavaş ve daha olgun davranmalısınız. Yabancılarla ya da uzaktakilerle olan bağlantılarda; başlangıçtaki iyi iletişimler ve anlaşmalar, sonradan aşırılık, ölçüsüzlük ve kontrolsüz durumlar yüzünden tersine dönebilir. Uzaktaki kişiyle olan kariyer bağlantısı ya da yönetici ilişkisi kopabilir. Size iyi gelecek olan şey, sosyal gruplaşmalardan tanıdığınız, yaş farkı olan ve saygın biriyle kuracağınız güvenli ve kalıcı bir aşk ilişkisi ya da beraberliktir.

YÜKSELEN İKİZLER: Evlilik, eş, sevgili ya da ortaklık gibi en yakın ikili ilişkiniz bu hafta önemli bir sınavdan geçebilir. Yakıcı yıkıcı durumlara, sabırsız ve saldırgan davranışlara, kazalara, yaralanmaya bunların meslekte bir yönetici ile olan gergin bağlantılarına çok dikkat etmelisiniz. Yaşlı birisi ya da bir yönetici ile aşk arayışları için şanslı, ama devam eden ilişki için zararlı bir konum var. Olgun davranmazsanız, önceki devam eden ilişki kopabilir. Ayrıca, yeni ve gizli yakınlaşma için, başlangıçtaki görüşmeler iyi gitse bile sonradan ölçüsüzlük ve aşırılıklar tehlike yaratabilir. İş konusu ya da sağlık hakkında kararsızlık, belirsizlik ya da diğer kişilerle anlaşmazlık olasılığı vardır. Ancak hoşgörü ve uzlaşma ile bunların üstesinden gelebilirsiniz.

YÜKSELEN YENGEÇ: Sağlık, iş, iş ortamı, iş arkadaşları görev ya da sorumluluklarla ilgili gergin bir haftadır. Yakıcı yıkıcı durumlara, kazalara, yaralanmaya, yüksek gerginliğe, uzun yolculuklara ve kısıtlayıcı durumlara çok dikkat etmelisiniz. Uzaktaki yaşlı birisi, bir dava, uzun gezi ya da baba bağlantısı aileye huzur verici yönde çalışıyor. Evlilik, eş ya da sevgili ile cinsel yakınlaşmalar ya da bu konularda yeni arayışlar tehlikeli ve gergin görünüyor. Sosyal gruplaşma arkadaşlarından biriyle, bu konudaki görüşmeler başlangıçta iyi gitse bile sonradan ortaya çıkan aşırı durumlar ve ölçüsüzlük her şeyi bozacak gibidir. Bu yüzden yeni sevgili arayışlarınızda; mutlaka dengeli, uyumlu ve kontrollü olmalısınız.

YÜKSELEN ASLAN: Kişisel zevkler, eğlenceler, flörtleşme, sevgili arayışları, çocuklar, oyunlar ya da yarışmalar için gergin bir haftadır. Yakıcı, yıkıcı durumlar ya da kazalar ve öfkeli gerilimlere dikkat etmelisiniz. Yaşlı biriyle cinsel arayışlar da sizin için kısıtlayıcı ve sıkıntılı olabilir. Meslek ve iş arasında olumlu görüşmeler var. Devamı için ölçüyü elden bırakmayın. Aile bireyleri, ev, miras gibi konular için uyumlu zamandır. Ancak yine de aile, ev, iş, sağlık, görev, sorumluluklar ve kariyer konuları arasında oluşacak herhangi bir bağlantı ya da değişen durumlar, gergin olabilir. Aileniz ile meslek ve kariyeriniz arasında; kararsız ve belirsiz kalabileceğiniz bazı çelişkili durumlar olursa, barışçı ve uzlaşmacı yaklaşımlarla bunu çözebilirsiniz.

YÜKSELEN BAŞAK: Ev ve aile konuları üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. Bu hafta buna daha çok odaklanacaksınız. Sıkıntılı duruma eş ya da sevgili konusu da dahil olunca; gerilime ve psikolojik etkilenmeye dikkat etmeli ve daha barışçı yollar bulmalısınız. Yakın çevreden biriyle, mutlu bir yaşlı-genç birlikteliği gündeme gelebilir. Yabancı ya da uzaktaki biriyle flörtleşme, yazışma, görüşme ya da uzak geziler için başlangıçta şanslı zamandır. Ancak sonradan ölçüsüzlük ve zorlayıcılık gibi nedenler yüzünden bu bozulabilir. Salı’dan sonra, yakın çevreniz ya da kardeşler ile iletişimler, para ya da düşünceleriniz hakkında görüş ayrılığı ve uyumsuzluk olabilir. Buna bir anlaşma yolu bulmak, her iki taraf için de iyi olur.

YÜKSELEN TERAZİ: Kardeşler, yakın dostlar, yakın çevre ilişkileri, görüşmeleri ve iletişimler için gergin zamandır. Bununla bağlantılı olarak; iş, sorumluluklar ve sağlık konusu da sıkıntı yaratabilir. En iyisi, diğerleri ile sertleşme durumunda, ipleri fazla germemek ve anlayışlı olmaktır. İş ortamından yaşlı biriyle aşk ilişkisi için uygun zamandır. Aile ve ev hakkında zorunlu bir değişim gündeme gelebilir. Miras konusunda, başlangıçta iyi giden görüşme ve anlaşmalar sonradan bozulabilir. Aile ya da ev ile bağlantılı olan para konuları uyumsuz ve sıkıntılıdır. Salı’dan sonra, para, ödemeler, alacaklar, borçlar ya da harcamalar konusunda ya da ortaklı paralar hakkında diğerleri ile görüş ayrılığı olursa, daha uzlaşmacı olmakta yarar vardır.

YÜKSELEN AKREP: Para, alacaklar, borçlar, ödemeler, yatırımlar ya da birikimlerle ilgili olarak gergin zaman yaşıyor olabilirsiniz. Bununla bağlantılı olarak eğlence yaşamınız da kısıtlanmış olabilir. Diğer insanlarla daha fazla gerginlik, elinizde olanı da kaybettirir. Bu yüzden sakin bir kabullenme içinde olmalısınız. Bu ayrıca, meslek ya da yönetici ilişkileri için de iyi olur. Güvenilir yaşlı genç aşkları için iyi zamandır. Kardeşler, akrabalar ya da yakın ile olan sevgi bağları bugünlerde kopabilir. Ayrıca, başlangıçta yakın çevreden biriyle sevgili ilişkisine doğru giden olumlu görüşmeler, daha sonra aşırılık ve ölçüsüzlük nedeniyle tehlikeli olabilir. Salı’dan sonra; eş, sevgi, evlilik ya da ortağınız gibi en yakınınızla bazı görüş ayrılıkları yaşayabilirsiniz.

YÜKSELEN YAY: Bu hafta daha çok kendinizle, atacağınız adımlarla, kararlarınız ya da seçimlerinizle ilgileniyor olabilirsiniz. Bununla bağlantılı olarak ev ve aile içinde gerginlikler, yakıcı ve yıkıcı durumlar olursa mutlaka sakin, uzlaşmacı ve gerçekçi olmalısınız. Yoksa kendiniz kaybedersiniz. Yaşlı bir aile bireyi, eş ya da baba ile daha uyumlu ve güvenli ilişkiler psikolojinize daha iyi gelecektir. Başlangıçta iş ile ilgili görüşme ve anlaşmalar şanslı olsa bile, daha sonra bununla bağlantılı olarak para konuları ve alacaklarınız tehlikeye girebilir. Bu konu psikolojinizi de bozabilir. Salı’dan sonra, hastaneler, sağlık ya da iş konusunda diğer insanlarla fikir ayrılığı olabilir. Diğer kişilerle daha uzlaşmacı ve uyumlu olmak yararlıdır.

YÜKSELEN OĞLAK: Bu hafta; gizli gizemli konular, hastaneler, bir yerde kısıtlanıp kalma ya da gizli bir düşmanın ortaya çıkması sizi oldukça gerebilir. Bu konulara yakın çevreden birisi de katılırsa, gerginlik daha çok büyüyebilir. Yapılacak şey daha sakin, yavaş ve bilgece hareket etmektir. Yoksa üzücü kayıplar gelebilir. Yakın çevreden yaşlı biri yardımıyla, sosyal çevrelerden yaş farkı olan ancak güvenilir bir sevgili bulabilirsiniz. Ancak gizli cinsel yakınlaşmalar dert getirir. Sevgili arayışlarında, başlangıçtaki iyi görüşmeler, daha sona kontrolsüzlük ve ölçüsüzlük yüzünden tehlikeli durumlara dönebilir. Ayrıca Salı’dan sonra, kişisel zevkler ile gruplaşma arkadaşları arasında geçimsizlik yaratan farklılıklar ortaya çıkabilir.

YÜKSELEN KOVA: Bu hafta; sosyal gruplaşmalar, toplantılar, grup etkinlikleri gibi konular yoğunlaşacak. Ancak bu konuların para ile bağlantısı sizi oldukça gerebilir. Yakıcı yıkıcı öfkeler, para konusunda kısıtlanma ya da kayıplar olabilir. Daha sakin ve sabırlı olmakta yarar vardır. Para konusunda daha şanslı ve uyumlu olduğunuz alan; meslek ve kariyerdir. Kazanç buradan gelecek. Başlangıçta aile ve ev hakkındaki iyi ve rahatlatıcı görüşmeler ve ilişkiler; daha sona aşırı durumlar, ve ölçüsüzlük yüzünden; psikolojik gerginlik, gizli saklı işler, hastane gibi kısıtlayıcı ortamlar ve gerginlikler can sıkıcı olabilir. Olan durumu kabullenmek iyi olur. Ayrıca, aile-ev ile meslek-kariyer arasında, kararsız uyumsuz ve belirsiz kalabilirsiniz.

YÜKSELEN BALIK: Meslek, kariyer, gelecek planları ve yönetici ilişkilerinde bu hafta; yakıcı, yıkıcı durumlar, yaralanma, patlama, gerginlik, inatçılık, kısıtlanma gibi tehlikeli durumlar olabilir. Bu yüzden daha sakin, yavaş, anlayışlı ve sabırlı olmaya kendinizi hazırlayın. Yoksa, öfke ile kalkıp, zararla oturma olasılığı vardır. Sosyal gruplaşmalar üzerinden uzaktaki biriyle cinsel yakınlaşma arayışları tehlikeli olabilir. Bunun yerine, uzaktaki kişiyle daha kalıcı ve güvenli aşk daha iyidir. Salı’dan sonra, bu konudaki farklı bakışları ortadan kaldırmak iyi olur. Başlangıçtaki sosyal gruplaşma arkadaşları ile akraba ya da kardeşler arasındaki uyumlu görüşmeler, daha sonra ölçüsüz durumlar yüzünden, gruplardan dışlanma ya da iletişim kopukluğuna dönebilir.