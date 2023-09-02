4 Eylül haftası burç yorumları: Eski yanlışlarla yeniden yüzleşme zamanı...

Pazartesi gününden itibaren Venüs’ün geri hareketi bitiyor ve Jüpiter geri hareketine başlıyor. Uranüs de geçtiğimiz günlerde geri hareketine yeni başlamıştı. Bunlara Chiron’u da eklersek toplamda 7 gezegenin geri harekette olacağı bir haftadayız. Bunun genel anlamı; yaşamın birçok konusunda; gecikme, ertelenme, eskiden kalan yanlışlar, eksikler, tamamlanmamış olanlar ya da karmadan gelen borçların yeniden gündeme gelerek bizleri kişisel sorgulamaya ve kişisel değişime zorlayacak olmasıdır. Ancak şunu çok iyi anlamak gerekir. Retro dönemleri, çoğunuzun yanlış bildiği “eyvah yandık” günleri değildir. Eskiden kalan yanlışların yeniden gündeme gelebileceği ve bunlarla karşılaştığınızda, tarafsız gözle kendinizi sorgulayacağınız zamanlardır. Bu yönüyle; her insanın kendi farkındalığını arttırması, kişisel düzeltmeler yapması ve bilinç gelişimi için uygun dönemlerdir. Kendinizi değiştirip dönüştürmek ve kişisel gelişim sağlamak, bu dünyada oluşunuzun en önemli amacıdır. Bu yüzden bu fırsatı doğru kullanmalısınız.

Diğer ana konulara bakacak olursak. Doğum haritanızın Başak evi konularında; görüşmeler, yazışmalar, iletişimler, hesaplar, anlaşmalar, zihinsel odaklanma, ayrıntılı inceleme ve araştırma gerektiren işleri başarıyla yapabileceğiniz haftadır. Bunlar haritanızın Boğa evi konularıyla bağlantı kurarak; uyum içinde, beklenmedik büyüme, rahatlama, genişleme ve kazanç getirebilir. Geri hareket eden gezegenlerin bu konuların içinde olması yüzünden; biraz gecikme olsa bile, bu yerleşimin getireceği fırsat ve şansı iyi kullanmak gerekir. Koç evinizin konularında; eskiden kalan bir üzüntü ya da sağlık sorunu varsa, şimdi onu sevgi ile iyileştirme zamanıdır. Bu deneyim size bilgelik kazandıracak. Dikkat etmeniz gereken konu; para ya da aşk konularında aşırıya kaçmamak ve kontrolü kaybetmemektir.

YÜKSELEN KOÇ: Bu hafta daha çok yoğunlaşacağınız konular; işiniz, sağlığınız, bakımını üstlendiğiniz kişiler, günlük sıradan işler, görev ve sorumluluklarınız hakkındadır. Bunlarla bağlantılı olarak para kazancı ve kariyer başarıları getiren görüşmeler, anlaşmalar ya da zihinsel çalışmalar için şanslı günlerdir. Geri hareketler yüzünden bunlar biraz gecikebilir. Belki de daha önceden gelen bu fırsatlar üzerinde, şimdi yeniden düşünme ve değerlendirme yapmanız gereken zaman olabilir. Flörtleşme arayışları, pahalı zevkler, eğlenceler ya da çocuklarla ilgili harcamalarda dengeyi kaçırırsanız beklenmedik maddi kayıplarla karşılaşırsınız. Ancak yine de eski bir sağlık sorunu ya da üzüntünüz için flörtleşmeler, eğlenceler ya da çocuklar size yeniden iyileştirici etki yapabilir.

YÜKSELEN BOĞA: Bu hafta yoğunlaşacağınız konular; kişisel zevkleriniz, eğlenceler, kendinizi diğerlerine gösterme ve anlatma, güvenli çevre ilişkileri, oyunlar, şans oyunları, flörtleşme arayışları ve çocuklar hakkında; iletişimler, anlaşmalar ya da zihinsel çalışmalar için şanslısınız. Geri hareketler yüzünden bunlar biraz gecikebilir. Belki de daha önceden gelen bu fırsatlar üzerinde, şimdi yeniden düşünme ve değerlendirme yapmanız gereken zaman olabilir. Aile, ev ya da aile büyükleri ile olan sevgi bağlarını inatlaşarak bozmamalı ve dengeyi korumalısınız. Yoksa hiç yoktan kırgınlıklar olabilir. Ayrıca; aile, ev ya da aile büyükleri ile olan sevgi bağınız; sizin eskiden kalan üzücü ve yaralayıcı bir psikolojik sıkıntınıza oldukça iyi gelecektir.

YÜKSELEN İKİZLER: Yoğunlaşan konularınız; ev, aile, aile büyükleri, aile yadigarları ya da çocukluktan size gelenler hakkında; görüşmeler, yazışmalar, barış ve huzur veren iletişimler, akılcı anlaşmalar, zihinsel çalışmalar ve belki de maddi kazanımlar elde edebileceğiniz haftadır. Geri hareketler yüzünden bunlar biraz gecikebilir. Belki de daha önceden gelen bu fırsatlar üzerinde şimdi yeniden düşünmeniz gereken bir zamandır. Kardeşler ya da yakın dostlarla ilgili üzücü bir haber alma ya da gelişme olabilir. Bu konudaki eski yanlışları yeniden düşünme zamanıdır. Sosyal arkadaşlık çevreleri ile aranızda geçen ve eskiden kalan bir sıkıntıyı, şimdi tatlı dilli bir iletişim kurarak, sevginin gücüyle yeniden iyileştirebilirsiniz.

YÜKSELEN YENGEÇ: Yoğunlaşan konularınız; kardeşler, yakın akrabalar, dostlar, iletişimler, görüşmeler, zihinsel çalışmalar, tanıtım, kısa geziler ya da kısa eğitimler hakkında; özellikle sosyal arkadaşlık çevreniz ile bağlantı kurarak hoş zamanlar, eğlenceli geziler, anlaşmalar, yeni gruplaşmalar ve belki de maddi kazanımlar elde edebileceğiniz haftadır. Geri hareketler yüzünden bunlar biraz gecikebilir. Belki de daha önceden gelen bu fırsatlar üzerinde, şimdi yeniden düşünmeniz gereken bir zamandır. Sosyal gruplaşma ya da toplantılarda aşırı para harcama yüzünden sıkıntılı günler olabilir. Eski yanlışlarınızı düşünme zamanıdır. Buradan sevgili arayışı, çok yavaş ilerleyen bir süreçte gerçekleşebilir. Kariyerdeki eski bir sıkıntıyı, yeni yöntemlerle düzelterek para kazanabilirsiniz.

YÜKSELEN ASLAN: Bu hafta yoğunlaşan konularınız; para kazanma, birikimler, yatırımlar, harcamalar, alacak ya da borçlarla ilgili olarak mesleğinizde yükselme, genişleme, yeni fırsatlar, teklifler, yardımlar, görüşmeler, anlaşmalar yapma, para getiren zihinsel çalışmalar ve şans elde etme üzerinedir. Geri hareketler yüzünden bunlar biraz gecikebilir. Belki de daha önceden gelen bu fırsatlar üzerinde, şimdi yeniden düşünme ve değerlendirme yapmanız gereken zaman olabilir. İnsanları yönetme isteğiniz, özellikle meslek ve kariyer ortamında itici geliyor ve engel çıkartıyor. Yabancı biri, uzaktaki biri ya da yabancı ülkelerle ilgili eskiden kalan bir acı ya da üzüntüyü, şimdi sevgi göstererek yeniden iyileştirme zamanıdır.

YÜKSELEN BAŞAK: Bu hafta daha yoğun olarak; kendinizle, çevrenizle, genel sağlığınızla ve çevreye gösterdiğiniz dürüst ve titiz kişiliğinizle öne çıkacaksınız. Özellikle yabancılar, yabancı ülkeler, uzaktaki kişiler, eğitimler, büyük amaçlarınız ya da hukuk davaları ile ilgili konularda; iletişimler kurma, görüşme, yazışma, anlaşma ya da zihinsel çalışmanın karşılığını alabilir ve iyi şanslar elde edebilirsiniz. Geri hareketler yüzünden bunlar biraz gecikebilir. Belki de daha önceden gelen bu fırsatlar üzerinde, şimdi yeniden düşünme ve değerlendirme yapmanız gereken zaman olabilir. Uzaktaki ya da yabancı biriyle gizli aşklar ya da gizli işler için uygun zaman değildir. Miras, vergi, sigorta gibi bir konuda eskiden kalan bir acıyı ya da sıkıntıyı; gizli bir sevgili, bir dost ya da para akışı ile çözebilirsiniz.

YÜKSELEN TERAZİ: Bu hafta daha çok; içsel duygu dünyanızla, bilinçaltı konularla, sanat çalışmalarıyla, gizli saklı işler, aşklar ya da gizli yakınlaşmalarla ilgileniyor olacaksınız. Bu konularla bağlantılı olarak; iletişimler kurmak, görüşmeler ya da anlaşmalar yapmak ve zihinsel çalışmalar sizi maddi ve manevi yönden rahatlatacak ve yeni kazanımlar elde edebileceksiniz. Geri hareketler yüzünden bunlar biraz gecikebilir. Belki de daha önceden gelen bu fırsatlar üzerinde, şimdi yeniden düşünme ve değerlendirme yapmanız gereken zaman olabilir. Sosyal gruplaşmalar üzerinden tanıdığınız biriyle cinsel yakınlaşmalar aşırı durumlara ve tehlikeye neden olabilir. Ancak, duygusal yönelimler ve belki dostça ilişkiler ise eski üzüntülerinizi unutturarak size iyi gelebilir.

YÜKSELEN AKREP: Bu hafta odaklanacağınız alan; sosyal gruplaşmalardan tanıdığınız kişiler, toplantılar, dernekler, ekip çalışmaları ya da grup gezileri olabilir. Bunlarla bağlantılı olarak eş ya da sevgili ilişkilerinde; görüşmeler, anlaşmalar, planlar ya da hoş sohbetli zamanlar geçirebilirsiniz. Bu iki konunun bağlantısı için şanslı ve kazançlı günlerdir. Geri hareketler yüzünden bunlar biraz gecikebilir. Belki de daha önceden gelen bu fırsatlar üzerinde, şimdi yeniden düşünme ve değerlendirme yapmanız gereken zaman olabilir. Eş ya da sevgili konusu ile meslek ve kariyer konusu arasında, birbirlerine zarar verici ters enerjiler var. Eğer bunu yoluna koyabilirseniz, iş ortamındaki eskiden kalan bir acı ya da üzüntüyü, maddi kazançlarla yeniden iyileştirebilirsiniz.

YÜKSELEN YAY: Bu hafta daha çok; meslek, kariyer, gelecek planları, yöneticilerle ya da devletle olan ilişkiler, iletişimler, görüşmeler, zihinsel çalışmalar ve anlaşmalar üzerinde yoğunsunuz. Bununla bağlantılı; yeni bir iş, birinin bakımını üstlenme, görev ve sorumluluklar alma ve maddi yönden kazançlı çıkma şansı vardır. Geri hareketler yüzünden bunlar biraz gecikebilir. Belki de daha önceden gelen bu fırsatlar üzerinde, şimdi yeniden düşünme ve değerlendirme yapmanız gereken zamandır. Uzaktaki sevdiğiniz biri ya da uzak bir gezi; işiniz, görevleriniz ya da sağlığınız için beklenmedik masraflar ya da olumsuzluklar getirebileceği için sakıncalıdır. Ancak bu uzaktaki kişi ya da yolculuk; çocuklarla ilgili eski bir acıyı ya da üzüntüyü yeniden iyileştirmek için yardımcı da olabilir.

YÜKSELEN OĞLAK: Bu hafta daha çok üzerinde duracağınız konular; yabancılar, yabancı ülkeler, uzaktaki kişiler, büyük amaçlar, planlar, eğitimler, zihinsel çalışmalar ya da davalar olabilir. Bunlarla bağlantılı olarak; sevgili arayışları, eğlenceler ve çocuklar hakkında görüşme, yazışma, iletişim kurma ya da anlaşma yapabileceğiniz şanslı zamandır. Geri hareketler yüzünden bunlar biraz gecikebilir. Belki de daha önceden gelen bu fırsatlar üzerinde, şimdi yeniden düşünme ve değerlendirme yapmanız gereken zaman olabilir. Cinsel yakınlaşmalardaki aşırı durumlar, beraberinde tehlike getirebilir. Bir aile mirası ya da yadigarı ile ilgili eski bir üzüntüyü ya da anlaşmazlığı sevgi ile yoluna koymak, dengeyi bulmak ya da paylaştırmak aile ve ev konularına iyileştirici etki yapar.

YÜKSELEN KOVA: Başkalarına ait maddi olanaklar, eşin ya da ortağın parası, miras, vergi gibi konular ya da cinsellik gibi derin dürtüler; bu hafta daha çok yoğunlaşacağınız ve mantıklı arayışlarda olacağınız konulardır. Bunlarla bağlantılı olarak; aile, ev, aile büyükleri ya da aile yadigarları için görüşme, iletişim kurma, planlama ya da anlaşmaya gidebileceğiniz şanslı zamandır. Geri hareketler yüzünden bunlar biraz gecikebilir. Belki de daha önceden gelen bu fırsatlar üzerinde, şimdi yeniden düşünme ve değerlendirme yapmanız gereken zaman olabilir. Eş ya da sevgili konusu ile aile, ev ya da aile büyükleri arasında çatışma ve aşırı durumlara dikkat edin. Ancak, eşiniz ya da sevgiliniz; kardeşler, akrabalar ya da yakın dostlarınız hakkındaki eski bir üzüntüye iyi gelebilir.

YÜKSELEN BALIK: Bu hafta daha çoğunlukla; eşiniz, sevgiliniz ya da ortağınız gibi en yakın ikili ilişkiniz üzerinde yoğunlaşacaksınız. Onunla bağlantılı olarak; yakın çevre dostlarınız, kardeşleriniz ya da akrabalarla yapacağınız görüşmeler, kuracağınız iletişimler, planlar, anlaşmalar, kısa geziler ve hoş zaman geçirme şansına sahipsiniz. Geri hareketler yüzünden bunlar biraz gecikebilir. Belki de daha önceden gelen bu fırsatlar üzerinde, şimdi yeniden düşünme ve değerlendirme yapmanız gereken zaman olabilir. Ancak işinizi, iş ortamınızı ve sağlığınızı aksatmamak ve dengede kalmak koşulu vardır. Yoksa bunlardan birisi bozulabilir. Ayrıca maddi konulardaki eski bir üzüntüyü; şimdi işiniz, göreviniz ya da sorumluluklarınızı yerine getirerek yeniden çözebilirsiniz.